¿PODRÁN PARARLE?

Lee también

Alianza tiene dos objetivos para la séptima jornada del Clausura 2017: mantener el invicto en el actual torneo y de paso igualar su mejor racha de victorias consecutivas en los torneos cortos, la cual data del Apertura 2001.Para ello, los blancos deben derrotar esta noche al Isidro Metapán en el estadio Jorge Suárez Landaverde, donde los caleros han caído en los últimos dos juegos como local, por lo que un nuevo traspié significaría un duro golpe al proyecto que encabeza el argentino Roberto Gamarra.El duelo, también será el primer reencuentro de Jorge “Zarco” Rodríguez con su ex equipo y afición después de haber salido al finalizar el pasado Apertura 2016, no sin antes tener algunos impases por el tema del finiquito.Sin embargo, Rodríguez ha afirmado que se trata de un tema que ya está en el pasado y que no existe ningún tipo de espina, por lo que se toma con tranquilidad el regreso a la ciudad calera.El que también vuelve es el colombiano Luis Hinestroza, quien en el torneo anterior, aunque firmó contrato con Metapán no, pudo disputar minutos debido a una sanción que le fue impuesta por también haber firmado con Chalatenango.El sudamericano llega al juego después de haber anotado su primer gol como jugador de los albos, algo que le hace adquirir confianza, según dijo.“Estaba buscándolo desde algunos partidos. Paso a paso uno tiene que ir buscándolo para que los goles lleguen tranquilamente”, remarcó.