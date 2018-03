PREMIO DE CONSUELO

Lee también

Un boleto directo a la Copa Oro 2017 se convirtió ayer en el consuelo de la selección de El Salvador, tras sufrir en los últimos días una cadena de decepciones en la Copa Centroamericana de la UNCAF.La escuadra cuscatleca cerró su participación en Panamá y dijo presente en la justa de CONCACAF con una victoria por 1-0 ante Nicaragua en el estadio Rommel Fernández.Sin embargo, el triunfo fue el colofón de un torneo en el que la selección jugó de más a menos. De comenzar con un empate aceptable ante una selección “B” de Costa Rica terminó pidiendo la hora para no sufrir la sorpresa ante Nicaragua. No dio para más.El duelo de ayer fue parejo desde los primeros minutos. Los pinoleros apostaron por darle un buen trato al balón en el medio campo y presionaron suficiente como para tener opciones de hacer daño en el arco cuscatleco.El Salvador buscaba mantener orden y se encomendaba a algún error en la última línea nicaragüense para encontrarse con la ventaja. Rodolfo Zelaya, único hombre en punta, era quien parecía mejor ubicado para encontrar opciones claras de cara al arco.A los cinco minutos, el delantero nacional ganó un balón al filo del área y sacó un disparo por la nubes. Los zagueros rivales se le adelantaron y lo incomodaron lo suficiente para dejar sin efecto la jugada.La respuesta de los pinoleros fue no impacientarse y buscar las bandas. Jaime Moreno y Juan Barrera comenzaron a trabajar en sociedad y generaron un par de jugadas de peligro que hicieron trabajar a Benji Villalobos.En una de ellas, Moreno aprovechó a los 19’ un córner e intentó enviar un cabezazo para encontrar la red. Sin embargo, Villalobos se encontraba bien ubicado y se quedó con el esférico sin mayores complicaciones.Poco después, el partido se tensó y cerró opciones al fútbol vertical. Si de por sí ha carecido de ese recurso, El Salvador ya no encontró filtraciones en la frontal y debió preocuparse más por la garra desplegada en la media por los dirigidos de Henry Duarte. Ya no hubo noticias de Fito Zelaya, desaparecido el resto del encuentro, y lo mejor que se vio fue un tiro libre de Mayén al arco, que fue bien rechazado para la zaga.Tras la pausa, en la Azul salió Jaime Alas por Irvin Herrera, quien no solo inyectó movilidad, sino también se encontró con la ventaja a los 53’.El ariete nacional apareció bien ubicado en el área y empalmó de primera un pase filtrado del “Ruso” Flores para batir al meta Diedrich Téllez, quien intentó estirar las piernas sin éxito para evitar la caída de su meta.Tras el gol, El Salvador perdió el balón y la orientación. Dejaba jugar con bastantes espacios a los nicas y pasó apuros hasta el último minuto para dar por ganado el partido. Apenas.