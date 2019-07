PSG: "No podemos prometer que Mbappé vaya a renovar"

El director deportivo del París Saint Germain, Leonardo, declaró este martes en una entrevista con Le Parisien que no "promete nada" sobre que Mbappé vaya a renovar con el club, debido a que su contrato se acabará en el 2020.



El exjugador brasileño que se desempeña como director deportivo del club parisino sostuvo que no puede prometer cosas sin antes tener la certeza que se vaya a cumplir.



"No es una cuestión de saber si es una prioridad o no. Mbappé está aquí. Es muy importante para el club y no hay ningún debate. Ha vuelto a los entrenamientos con una actitud súper positiva. Con una sonrisa. Es carismático. La gente le quiere mucho y es importante contar en el equipo con un jugador como él", dijo.



Además, Leonardo agregó sobre si es necesario renovarle que "Yo no hago jamás promesas. Por dos razones. La primera porque yo no soy el que hace todo en el club y segundo porque no hago promesas al aire sin tener la certeza de que las voy a cumplir. lo único que me interesa es lo concreto, el hoy", concluyó.

Lee también