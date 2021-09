Pablo Punyed: “Me gusta esta generación porque juegan sin miedo”

Pablo Punyed, delantero salvadoreño que milita en el equipo de Islandia, Víkingur Reykjavík, se detuvo a hablar unos minutos con los periodistas de ‘El Gráfico’ en el programa “El Guiri Guiri Al Aire”, donde discutió sobre su presente en la liga europea y como vio a la selección salvadoreña en los partidos que se jugaron hace un par de semanas en la octagonal.

Punyed comentó que le ha gustado el sistema que utiliza el combinado azul pero que sigue faltando arriesgar más en la zona ofensiva de la cancha.

"De los últimos cinco años este es el proceso que más ilusiona, no por los jugadores si no que por el sistema. En los últimos partidos me quedó la sensación de que se tenía que arriesgar y mostrar más garra en el ataque" dijo el ex seleccionado nacional.

El atacante también mencionó que ve mucho pase en la defensa y que falta ese jugador que le dé el balance para romper líneas y pasar al ataque.

"Veo a la defensa sólida pero hay mucho pase en su zona. Creo que tiene que existir ese jugador que muestre un balance y pueda romper filas. Ese rol lo puede tomar Narciso Orellana o Marvin Monterroza", explicó el legionario.

El delantero del Víkingur Reykjavík comentó acerca de la nueva generación de jugadores que se están incorporando a la selección y quienes les han dejado mejores sensaciones bajo el mandato de Hugo Pérez como director técnico.

"Me gusta mucho esta nueva generación porque juegan sin miedo. Me gustó mucho Amando Moreno, también me gustó Enrico aunque creo que le faltó mostrar su mejor versión en los últimos dos partidos. He quedado sorprendido con la actuación de Mario González en la portería", comunicó Pablo.

Ya para finalizar, Punyed habló sobre el estadio Cuscatlán y que tanta diferencia hay jugando en la cancha del monumental comparado a las canchas europeas o de Norteamérica.

"El fútbol es distinto cuando se juega en el Cuscatlán. No digo que sea mejor o peor pero hay que sacarle provecho a la localía. El público es fantástico, nada que reprochar pero hay que aprovechar de mejor manera los partidos de local", agregó el jugador del Víkingur Reykjavík.