Pablo Punyed: "Sé que estoy en mi momento y puedo aportar a la selección"

El 2019 fue un año fructífero deportivamente para el mediocampista salvadoreño Pablo Punyed en Islandia. Se cumplieron tres de cuatro objetivos trazados: Liga, Copa de Liga y Copa Reikiavik, solo se le escapó la Copa que ganó Vikíngur.

La obtención de Liga incluso le garantizó participar por segunda vez en una fase previa de UEFA Champions League, tal como sucedió en 2015 cuando jugaba para Stjarnan. Y, en caso de no avanzar de ronda, su club entrará al sorteo de la segunda ronda de la UEFA Europa League, competición en la que participó este año.

En una entrevista exclusiva para Deportes Grupo LPG, Pablo volvió a alzar la mano para que Carlos de los Cobos lo considere para una futura convocatoria porque tiene deseos de ayudar en la Liga de Naciones ya que considera que atraviesa ''su mejor momento''.

¿Cómo calificas esta temporada con KR en Islandia?

Hemos conseguido tres de los cuatro títulos en 2019 que hemos peleado y todos contentos, esa era la meta, al final no se pudo con la Copa pero sí con Copa de Liga, Copa Reykyavik y la Liga. Me gusta disputar todos los títulos que se puedan. Desde enero hasta septiembre he estado en buena forma que no lo había mantenido nunca en mi carrera, estar en mi nivel por 9 meses. Me he cuidado mucho y he tenido buen equipo de trabajo para mantenerme al 100 por ciento. No he tenido lesión desde 2013.

En el 2019 jugaste competición europera. En la serie con Molde, ¿fue sorpresivo caer por goleada 1-7 ante los noruegos en el primer partido?

Este año con KR nos tocó el Molde de Noruega que venía primero en su liga y está en competencia. No esperábamos perder con ese marcador porque si ves en el segundo juego empatamos 0-0 enviando dos remates al poste. Claro que Molde es mejor que KR pero no para que nos ganara abultado en Europa League. Les salió de todo, jugando en casa y aprovechando errores infantiles. Un compañero, que tenía 17 años en ese momento, fue titular en la defensa. Tenía capacidad y nuestra confianza pero no tener la experiencia en competiciones así le pasó factura. Pero el otro año como club regresaremos motivados a la competición europea.

¿Qué se viene para ti con KR después de que jueguen los dos partidos de trámite en la Liga que ya ganaron anticipadamente?

La meta del club es lograr los 52 puntos para igualar un récord en la liga islandesa. KR quiere armarse para la próxima temporada, apostando por mantener la base de jugadores. Yo tengo un año más de contrato acá y sé que hay compañeros que están fuera de contrato pero están viendo sus posibles renovaciones. Cada jugador tiene sus propios retos profesionales. Yo sigo esforzándome para que la Selección me siga tomando en cuenta y demostrar mucho más el nivel que tengo.

Hablando de selección. ¿te han contactado?

De ninguna forma. Ni el entrenador, tampoco de la FESFUT. No puedo controlar cómo contactan a los jugadores. Quizá en algún momento no anduve bien pero mi presente es que paso por mi mejor momento y quiero aportar en este momento difícil que atraviesa la selección.

¿Qué te dejó tu primera etapa en selección, cuando debutaste en 2014 y jugaste más de 20 partidos internacionales?

Muchísimo orgullo. Era una meta y la cumplí. Sólo quería aportar mi granito de arena, ayudar al país, aunque pasamos por etapas difíciles después del 2013. Tuve de entrenadores a Roca, Zarco, Maradiaga y Lara. Mis últimas participaciones fueron en Copa Centroamericana y un amistoso contra Ecuador en 2017. Agradezco a los que siguen creyendo que puedo ayudar, recuerdan mi último partido. Sé que no es de cualquiera vestir esta camiseta pero si me llaman, atenderé con orgullo.

¿Qué te pareció la Selecta en sus dos primeros juegos de Liga de Naciones?

La gente no quedó contenta después del 3-0 sobre Santa Lucía pero algunos olvidan que las distancias en el fútbol ya no existen. Para poner un ejemplo, este jueves en Europa League, el Manchester United venció 1-0 a un club de Kazajistán, cuando muchos seguro querían un 6-0. Volviendo a selección, en ese primer partido vi orden, jugadores con hambre pero falta un poco más de creatividad, de fuego, más de riesgo y feeling en el fútbol de dejarse ir y demostrar cada uno, quizá el equipo estaba demasiado rígido y se sobrellevó por el 3-0 pero ante Dominicana no se demostró mucho en el primer tiempo aunque después hubo mejoría. Ahora debe pensarse en sacar esos 6 puntos de Liga de Naciones en el Caribe para seguir peleando por el primer lugar del grupo, está en juego Copa Oro y Hexagonal.

¿Qué piensas de que Nelson Bonilla pidió a De los Cobos no estar en selección por un tiempo?

Cada quien toma su decisión. Nelson se ha ganado el puesto en selección, en los últimos cinco años ha sido delantero referente en seleccion y ha destacado en Tailandia y si ha pedido este espacio hay que respetarlo, siempre dio el máximo, es jugador peligroso que marco goles importantes. Cuando no fue titular ante Santa Lucía entró de cambio y metio gol, siempre quiso dar el 100% por el país, ahora dice que se retira por temas personales. Ya está con su club y se está tratando una lesión. Contra Dominicana muchos nos dimos cuenta lo importante que es.

¿Y de Fito Zelaya qué opinión merece? Lo llamaron, después de dos años.

Tengo mucho respeto por Fito, de lo que yo recuerdo es que él ya había logrado mucho con selección, marcó goles, ha sido referente en Centroamérica y es una persona que supo quedarse callado y habló cuando era necesario. No tengo ninguna cosa negativa de decir contra él. Cuando coincidimos en 2017, fue una persona profesional, nos llevamos bien y ojalá que este sea un regreso fructifero para seleccion y recupere su mejor nivel porque contra Santa Lucía y Dominicana no estaba al 100%, e incluso en este último jugó los primeros 90 minutos en el año pero tiene capacidad, hay que darle apoyo como todo jugador necesita apoyo del técnico, compañeros y afición.

Tu hermano Renato Punyed pudo jugar para El Salvador pero Nicaragua lo llamó en Copa Oro....

Muy orgulloso de él, estaba ilusionado para jugar con El Salvador, quería estar en el pasado proceso preolímpico. Nicaragua sí mostró interés, terminó ganando porque le dio la oportunidad a Renato que es buen jugador y en Copa Oro fue titular. Vivió esta linda etapa a una edad donde ya habría querido vivirla con El Salvador.

Ficha

Nombre: Pablo Oshan Punyed

Data: 18 de abril de 1990 (29 años)

Posición: Mediocampista

Equipo: KR Reykyavík, Islandia

Palmarés: 2 Liga en Islandia (en 2014 con Stjarnan y en 2019 con KR), 1 Copa de Liga (con KR en 2018/2019) y 1 Copa (con ÍBV en 2016/2017).

Selección nacional: 23 partidos internacionales y 2 goles (2014 - 2017)