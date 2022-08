"Pagamos el boleto de avión y 3 mil euros a Javier Tebas. Nunca hubo tiempo para acordar cuánto iban a cobrar", Yamil Bukele, presidente del INDES

El presindente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, se refirió durante una entrevista matutina al costo del abogado español Javier Tebas, quien formó parte de la Comisión Normalizadora instaurada por el INDES para encargarse de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de manera administrativa.

Yamil Bukele admitió durante la entrevista que el INDES no siguió el siguió proceso de contratación debido al corto tiempo de maniobra en el que la FESFUT actuó, según dijo el propoio Bukele. "No hubo una erogación de fondos. Nuca se pudo llegar a un acuerdo de cuánto iba a ser ni cómo se iba a dar. Ni siquiera hubo tiempo para que el INDES hicera el debido proceso, porque hay un proceso para contratar a una persona", mencionó.

"Nunca hubo tiempo para acordar cuánto iban a cobrar, eso lo hicimos después. Les pagamos el boleto de avión y les pagamos 3 mil euros. Nunca fue fácil, de hecho eso lo acordamos en una reunión y lo hice público. Estaban tres respresentantes de la FIFA, el abogado Javier Tebas, estaba Hugo Carrillo, tres asesores del INDES, pedí una designación del Comité Olímpico", mencionó Bukele.

Además, Bukele explicó que la relación con el abogado español proviene desde el tiempo en que laboró con la alcadía de San Salvador. "Tenemos una buena relacion de años comercial y una relacion de amistad con Javier Tebas. Ustedes saben que tenemos una buena relación, venimos trabajando desde la alcaldía de San Salvador. Siempre le pedí asesoría al padre de Javier Tebas. Durante dos años y medio siempre estuvimos en contacto. Yo expliqué la situación y le pedí apoyo. El hizo un par de llamadas y me dijo podemos hacer esto y esto. Luego vinieron para acá", agregó Buekele.

El presidente del INDES puntualizó que "de parte del indes hay cero intención de meter manos en la Federación (FESFUT). Yo creo que hay desconocimiento. Aqui hay fanáticos, hay mal intencionados" con respecto a la ingerencia del Estado en las actividades de primera división. En esa misma línea, Bukele dijo que Hugo Carrillo le pidió desligarse de los procesos en su momento.

"Hugo Carrillo me dijo que no quería que me metiera en el fútbol 11 y así lo hice. De hecho él llegó a mi oficina para darme el aval para la Liga Nacional de Fútbol. Cuando contrataron por segunda vez al mexicano Carlos de los Cobos, él no podía entrar al país. Siempre solicitaron favores al INDES", añadió.

Yamil Bukele también expresó que se sentía cómodo con el nuevo comité de la FIFA y deseó éxitos para que la FESFUT pueda volver a su actividad normal. "Me quedo con el sabor de boca dulce con el nombramiento de la FIFA. No solo el que patea un balón tiene capacidad para administrar una organización. La FIFA dijo: "no voy a tomar en cuenta a nadie que esté involucrado en la organización actual", ese es un mensaje duro", expresó.