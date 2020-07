Panamá no organizará los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022

Panamá renunció a organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, según publicó el diario canalero La Estrella de Panamá.

Según la versión del rotativo centroamericano, el gobierno panameño desistió su participación en los juegos multidisciplinarios porque reorientará los fondos que se tenían para combatir la pandemia del COVID-19.

Según La Estrella de Panamá, el presupuesto que se tenía asignado para la cita deportiva era de $310 millones, de los cuales el 70% sería invertido en construcción de instalaciones nuevas y en la preparación de los atletas.

“Panamá prefiere invertir el dinero que estaba proyectado para este evento, en temas de salud y otras inversiones prioritarias. De esta manera se le dio a conocer la información a Eduardo Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), para que se encargue de comunicar esta notificación a los entes involucrados en la actividad deportiva”, subrayó una fuente del Ejecutivo a La Estrella de Panamá.

El medio informó que Panamá realizó una petición a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) para que cambiara de fecha para realizar la actividad en marzo de 2023, mientras que la fecha que se mantiene actualmente es de noviembre de 2022.

EL MUNDIAL FEMENINO TAMPOCO

El director del gubernamental Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, afirmó este martes que si la FIFA mantiene la fecha del Mundial Sub'20 Femenino, programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021, Panamá no podrá llevar a cabo el evento cuya sede comparte con Costa Rica.

"Si insisten en la fecha, lamentablemente Panamá no podrá participar. La verdad es que no estamos listos para esa fecha. Enero y febrero no sería una fecha apropiada para nosotros", señaló el funcionario en una teleconferencia por su primer año de gestión.

Cerda apuntó que el pasado 2 de junio se le hizo la petición formal a la FIFA para que "reconsidere el cambio de fecha", siendo una opción agosto del 2021.