Panameños apuntan al Hombre Gol del Apertura

El gol viene en barco hasta las canchas de El Salvador desde el Canal de Panamá. Los panameños, Nicolás Muñoz y Armando Polo, comparten ahora, con 9 goles cada uno, el liderato del goleo individual. Están espalda con espalda en el camino al premio del Hombre Gol de EL GRÁFICO.

Para Muñoz, conocido en el balompié cuscatleco desde 2004, es grato estar a la par de su paisano en el primer lugar de goleo individual, aunque reiteró que no le quita el sueño estar por encima en la nómina de goleadores. Ahora, el atacante se concentra más en logros grupales con su equipo, El Vencedor.

'"Lo del goleo es algo que el fútbol te da luego de que uno se sacrifica. Me alegra mucho estar a la par de Armando en el goleo. Lo conozco desde hace mucho tiempo en Panamá. Somos amigos. Es un orgullo como panameños estar liderando la tabla de goleo en una liga internacional'', dijo Muñoz, de 37 años.

Luego, el atacante panameño, quien ya tiene la nacionalidad cuscatleca y que canta a todo pulmón el himno salvadoreño, recordó que antes del Apertura 2019 ya no pensaba en venir a jugar a El Salvador. Pero aclara que fue por invitación de Víctor Coreas, timonel de El Vencedor, que decidió volver.

''El profesor me llamó y me dijo te necesito para que me guíes este grupo. Aceptamos la invitación y acá estamos, pero aún no hemos logrado nada"', apuntó el delantero canalero, quien ha militado en nueve equipo del balompié salvadoreño.

De Polo

Por su parte, Polo, de Santa Tecla, mira como algo especial estar junto a Muñoz al frente de la tabla de goleo. '"Estoy contento con lo del goleo y qué bueno que es con un paisano y amigo. Le deseo lo mejor a Nicolás, quien es un excelente delantero. Esperemos al final de las dos vueltas para ver como termina esto. Para la segunda vuelta no habrá ventajas para ninguno, dado que los dos debemos enfrentar a los mismos rivales'", dijo Polo.

Para Polo estar en la cima del goleo es clave, porque aún aspira a que el timonel de la selección panameña, Américo Gallego, lo tome en cuenta en ese combinado. "Desde que vine a El Salvador, por primera vez , en 2017, he tenido la oportunidad de estar peleando por el Hombre Gol. Espero que ahora no sea la excepción. Algún ruido haré con mis goles. No ha sido fácil para mí poder adaptarme al fútbol salvadoreño, pese a que ya con este llevo tres torneos acá", aseguró Polo.