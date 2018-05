Paolo Guerrero manda un mensaje tras recibir la sanción que lo deja fuera de Rusia 2018

Perú esperó 36 años para ir a una Copa del Mundo y los sueños de una nación ahora son agridulces al conocer que su máxima figura, el delantero Paolo Guerrero, no estará debido a la decisión del TAS de ampliar la sanción.

Paolo fue recibido en Perú por una multitud de aficionados a los que dirigió varias palabras de agradecimiento. Después, el atacante de 34 años grabó un mensaje en el que fue duro con los que, a su consideración, están detrás de la sanción.

"Espero que consigan dormir en paz", decía Guerrero casi al borde de las lágrimas en una conferencia de pocos minutos que concluyó con pocas esperanzas que la sanción pueda ser borrada para antes del mundial.

"Están arruinando mi sueño de jugar un Mundial con mi país y quizás también arruinando mi carrera", dijo Paolo con la vos entrecortada.

¡AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS??! El sentido mensaje del delantero peruano???? Paolo Guerrero luego de conocer la nueva sanción del TAS que le impedirá jugar la Copa del Mundo. “Espero que consigan dormir en paz”, les dijo a los que tomaron la decisión. pic.twitter.com/FS6hBy3iyZ — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 15 de mayo de 2018

El TAS (las siglas en francés del tribunal) falló a favor de la apelación presentada por la Agencia Mundial Antidopaje, que pidió extender la sanción de seis meses que había impuesto la FIFA a Guerrero y que había expirado este mes.

SORPRESA EN PERÚ

La decisión sorprendió a los peruanos y las portadas de los diarios locales reseñaban la noticia con una mezcla de tristeza y furia.

Guerrero, goleador histórico de la blanquirroja, dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de cocaína, en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Argentina en octubre. El reglamento antidopaje prohíbe el consumo de cocaína durante el periodo de competición del deportista, aunque no fuera de competencia.

Los abogados de Guerrero dijeron que el estimulante no era una sustancia para mejorar el rendimiento físico y que se consumió accidentalmente en un té contaminado en el Swissotel Lima, el hotel en el que alojó junto a sus demás compañeros.

Guerrero dijo que estudia acciones legales contra la sede local de la cadena hotelera suiza porque "fue un factor importante" que lo perjudicó.

The Associated Press llamó por teléfono a la cadena hotelera en procura de comentarios sobre las declaraciones de Guerrero, pero no obtuvo respuesta.

Una muchedumbre de peruanos se concentró en la zona de llegada de viajes internacionales del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima y alentaron al delantero del Flamengo de Brasil, Depredador" quien llegó junto a su madre y su novia brasileña. Guerrero se alistaba para liderar a Perú en su primera participación en un Mundial desde 1982.

Perú enfrentará a Francia, Dinamarca y Australia en la fase de grupos.