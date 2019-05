Paolo Suárez: "A veces, el árbitro hasta anda de goma"

Al uruguayo Paolo Suárez lo han inhabilitado, por sanción, hasta por ocho fechas en el Clausura 2019. Esa cantidad de partidos hizo que el charrúa perdiera ritmo de competencia y pasó al listado de los suplentes.

Pero el suramericano trajo a cuenta que en el momento de que el árbitro redacta su informe es su palabra contra la del jugador y en ese frente a frente, el colegiado lleva las de ganar, para el uruguayo, que al final de este torneo hablará de su futuro como jugador.

Pero no todo ha sido adverso para el futbolista de 38 años de edad. Ya se había retirado del fútbol, pero la dirigencia calera lo convenció para volver. Ahora está a las puertas de jugar una serie de cuartos de final contra Santa Tecla.

¿Cómo vive esta ronda de cuartos de final a la que accede con Isidro Metapán?

Contento por la clasificación a cuartos de final. Lo habíamos logrado como tres o cuatro partidos antes del cierre de fase regular. Creo que eso nos generó mucha confianza para enfocarnos en lo físico y otras cosas. Pero como dicen, ahora comienza un torneo nuevo. El que esté mejor en estas fases es el que va a llegar a la final.

"Nosotros sabemos que tenemos un buen plantel, por nombres, pero eso tenemos que plasmarlo en la cancha".

También sabemos que hay equipos muy fuertes como Alianza, Tecla, Águila y FAS, que están muy bien. Habrá que correr mucho.

¿Este es un regreso con solvencia a cuartos de final para Isidro Metapán?

Para este torneo se armó un equipo para estar en los primeros lugares. Gracias a Dios siempre nos mantuvimos ahí. Estuvimos siempre segundos o terceros. Lo más que caímos fue hasta el cuarto lugar. Se armó un buen equipo para darle un nuevo aire a Metapán.

Vuelve a instancias clave con Metapán y los recuerdos de gratos momentos no se hacen esperar.

Eso es lo que uno les dice a los compañeros. Pero para estar en una nueva final, falta. Pero tenemos intacto el sueño. Cuartos y semis son difíciles, pero ya la final, se disfruta y que gane quien Dios quiera. Los jugadores que llegaron para este torneo hicieron bien su trabajo. Más allá de ser buenos jugadores, son buenos compañeros. Eso cayó bien al grupo. Por ejemplo, Ricardinho nos dejó sin palabras la clase de persona que es. Eso ayuda mucho al grupo.

¿Este es su último torneo en el fútbol profesional?

No voy a decir nada ahora. Ya verán cuando se acabe este torneo. Ya se van a enterar. Ya lo tengo claro, pero ahora no voy a decir nada antes.

¿Cómo le cayó el hecho de que en este torneo no pudo jugar en ocho partidos, por suspensión?

Mal. Creo que lo habían agarrado desde lo personal. No hice nada de lo que los árbitros redactaban (en el informe) Lo juré por mi hijo, que no lo hice. Pero al jugador nadie lo defiende, es la palabra del jugador contra la del árbitro. Pero a veces, el árbitro hasta anda de goma. He visto a árbitros tomando en el Cuscatlán y al siguiente día o el domingo ya están pitando. Van y no se esconden ahí están. A ellos nadie les dice nada. Como jugadores, sabemos quiénes son esos árbitros que toman en el Cuscatlán y a los dos o tres días están pitando como si nada. Tranquilos, todo eso ya pasó y queda ir para adelante.

"Recuerdo que fui a ver al equipo a Sonsonate, como aficionado, y le pregunté al árbitros por qué había expulsado a Ricardinho y reportó que yo lo insulté. Me pusieron tres juegos" .

Había un montón de gente que le tiraba cosas al árbitro, pero a mí me señaló. Son cosas que me dan risa.

Es obvio que estar fuera ocho partidos por sanción me quitó ritmo. Ya lo hablé con el profesor y le dije que estoy para aportar al equipo los minutos que él cree que le puedo ayudar.