Paolo Suárez: "La gente me pide fotos acá por ser hermano de Luis"

En su cuenta de twitter, el volante uruguayo de Isidro Metapán, Paolo Suárez, publicó ayer que estaba en el Cam Nou para ver el juego por Copa del Rey entre Barcelona y Celta de Vigo. Fue hasta tierras catalanas para disfrutar de los cinco tantos que los culés les encajaron a los de Vigo para vencer por 5-0.

Pero según contó el uruguayo el gol que más disfrutó fue el de su hermano Luis al minuto 31.

Paolo vio el juego desde uno de los palcos del Camp Nou, en compañía de otros familiares. La anécdota que le queda al charrúa es que cada vez que salía a los baños habia hinchas del Barcelona que le pedían fotos por ser hemano de Luis Suárez.

"Todo el mundo ve hacia arriba para el palco. Como en el palco no hay baño, salí y hubo gente que ya me había conocido. Me pidieron fotos, porque ven que soy hermano de Luis, no es por otra cosa. Cuando Luis hace un gol, todo mundo ve al palco. Me vieron ahí y se corrió la voz que soy el hermano de Luis"", apuntó el mediocampista charrúa mientras esperaba a su hermano.



Suárez confesó que disfruto cada minuto del juego. "Después de ver que en los primeros 20 minutos el Barcelona ya ganaba 2-0, me dio tranquilidad para ver el partido. Desde la grada parece fácil. Se ve que cuando el Barcelona acelera, gana los partidos. Vi el juego con el cuñado de Luis y los suegros de Luis. Entre nosotros decíamos que se ve fácil desde arriba. La cosa es estar adentro. Contentos por el triunfo del Barça y el gol de mi hermano'", indicó Suárez, desde Cataluña.

Por otra parte, Paolo Suárez oyó el himno de Barcelona en el estadio Camp Nou, luego del triunfo del equipo catalán. "Me lo guardo para mí, pero es algo inexplicable lo que uno siente acá. Estas son nuevas experiencias para mí", dijo.

El viernes por la mañana, Paolo estuvo en el entreno del equipo azulgrana y se fotografió con Lionel Messi.