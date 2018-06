Paolo Suárez cree que la actual selección uruguaya puede ganar el Mundial

El uruguayo Paolo Suárez, a diferencia de los dos mundiales pasados, no sigue las incidencias desde El Salvador. Tras anunciar su retiro profesional a los 38 años con Isidro Metapán, equipo con el que ganó siete torneos, se mudó a Estados Unidos donde quiere capacitarse para entrenar a niños en una academia de fútbol.

A la distancia conversó con El Gráfico sobre qué le parece Rusia 2018, el nivel de las selecciones, si ve favorita a Uruguay ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos y sobre la racha goleadora de su hermano Luis Suárez.

¿A dónde estás viendo los juegos del Mundial Rusia 2018?

Lo estoy viendo en Virginia, Estados Unidos.

¿Qué te ha parecido el nivel de competencia?

El nivel lo siento muy parejo y también siento que las selecciones que son potencia mundial han menospreciado a algunor rivales y por eso el nivel ha estado parejo.

La seleccion de Uruguay finalizó primera de grupo ¿Te sorprendió eso o estabas seguro que lo lograría?

Uruguay era favorita para ganar el grupo y cumplió. No me sorprendió su rendimiento porque veo a esta selección muy comprometida con todo un país y eso nos tiene a todos los uruguayos felices.

¿Qué jugadores charrúas son los mas destacados en la fase de grupo?

Creo que la figura de Uruguay es todo el equipo, todos han mostrado un nivel parejo, confirmando por qué fueron tomados en cuenta. No puedo individualizar.

Sobre tu hermano, Luis Suarez, ¿qué te ha parecido que ya lleve tres mundiales consecutivos marcando goles?

Ver a mi hermano que está en la rica historia del fútbol de tu país y más de un país futbolero como el uruguayo, eso me enorgullece mucho.

Estando Luis en Rusia, ¿has podido enviarle un mensaje de apoyo?

Si he hablado con él pero no me gusta joderlo mucho ahora porque él está muy concentrado en el Mundial y los horarios son diferentes. Mejor evito escribirle mucho para respetar su descanso y cosas así, pero sí hemos hablado.

¿Qué piensas del trabajo del entrenadr Óscar Washington Tábarez?

Él es un gran entrenador que cada día que pasa sigue haciendo historia en el fútbol charrúa y mundial. Mis respetos. Es una eminencia.

Del rival en octavos de final, Portugal, ¿qué te parece? Allí juega Cristiano Ronaldo...

En un mundial todos los partidos son difíciles y más si enfrente tenés a Cristiano Ronaldo, así que será duro pero confiamos cien por ciento en la celeste del alma.

¿Es favorita Uruguay ante los lusos?

Creo que ahora no hay favoritos están muy parejas las dos selecciones. Lo mejor es no comparar y sólo esperar el día del juego.

Si avanza Uruguay en su camino a la final apuntan rivales de peso como Alemania, Brasil, Inglaterra. Ante ese panorama, ¿crees que pueden jugar la final?

Existe esa posibilidad de enfrentar a esas selecciones en un futuro pero ahora como uruguayo sólo pienso en Portugal.

¿Crees que Uruguay está para campeón por el fútbol que ha exhibido?

Esta selección nos permite soñar con ser campeones del mundo, claro que sí.

¿Cuál sería tu final soñada y por qué?

La final soñada sería ver a Uruguay y sin importar contra quién sea. Lo importante es que mi selección llegue al último partido del Mundial.

¿Qué ha sido de ti? ¿Te retiraste definitivamente del futbol profesional?

Así es, me retiré del fútbol profesional. El motivo es porque se me presentó un proyecto de trabajo fuera de El Salvador.

¿Qué tipo de proyecto?

Yo estoy en Estados Unidos, acomodándome aún y tengo pensado capacitarme para apoyar un proyecto de academia de fútbol infantil.

¿Te habría gustado colgar los botines siendo otra vez campeón con Isidro Metapán?

En este momento pensaba más en mi futuro que en seguir jugando al fútbol. No podía dejar escapar la oportunidad de viajar. Ganar un título más con Metapán no me haría ni el más grande ni me quitaría mi historia con el Metapán. Sólo me queda la satisfacción de retirarme del equipo que más amo y de haber jugado con Comunicaciones de Guatemala. Me retiré feliz.

El fin de semana compartiste en redes una foto de tu hijo Agustín, que ya comenzó a ganar trofeos y medallas en las fuerzas básicas de Metapán. ¿Esperas que él cumpla el deseo que un día tuviste de jugar para la selección salvadoreña?

Tiene 10 años y cuenta con la doble nacionalidad. Él decidirá para qué selección jugar, pero sí que se siente a gusto en las fuerzas básicas de Metapán. Quien es cien por ciento salvadoreño es mi otro hijo Matías de 3 años. Ellos tomarán sus decisiones en su momento.