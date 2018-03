Paolo Suárez todavía no puede debutar con Isidro Metapán

Lee también

El volante Paolo Suárez todavía no está habilitado para jugar en el Clausura 2017, ya que debe pagar dos partidos de suspensión tras la expulsión que sufrió en la semifinal de vuelta ante el Alianza el torneo pasado.Suárez, que cambió del Sonsonate hacia el Isidro Metapán para el Clausura 2017, llegó a un acuerdo de palabra hace días, pero fue hasta ayer que firmó contrato para ser inscrito.Esta situación le privó de pagar su primer partido de suspensión en la fecha uno y será a partir de este fin de semana, siempre y cuando el Metapán lo inscriba, que iniciará el saldo de su cuenta en la liga mayor."Hubo un mal entendido entre la junta directiva y mi persona, ya que no sabía que si no firmaba el contrato la semana pasada no corría la suspensión de los dos juegos", dijo el jugador a EL GRÁFICO.Aclaró que ambas partes (él y la directiva) estuvieron de acuerdo desde un principio, pero fallaron en no hacer oficial el acuerdo ante las autoridades deportivas del país.Suárez tendrá que pagar su castigo en la jornada dos (juego ante Dragón) y en la tres (ante Limeño). Podrá debutar hasta la fecha cuatro, cuando el Metapán reciba al Águila.