Paolo Suárez vuelve a la primera división profesional

En mayo, el uruguayo Paolo Suárez anunció su retiro del fútbol. Desde entonces había viajado a Guatemala para jugar en un torneo amateur y a Estados Unidos, pero no contemplaba volver a las canchas profesionales, hasta que volvió al Isidro Metapán.

Regresó al país para realizar unos trámites personales. Por su amistad con la dirigencia y con el entrenador Alberto Castillo pidió sólo entrenar con los jaguares para no perder la condición física. Sin embargo, lo convencieron de jugar lo que resta del Apertura 2018 y este lunes firmó contrato.

Le dieron la camiseta número 6, ya que la 10 que siempre usó en el equipo tiene dueño con Nicolás Fagúndez.

En una entrevista para Radio Monumental, el volante charrúa naturalizado salvadoreño comentó: “A veces pasan cosas que no están en los planes de uno, pero que tomas con mucha responsabilidad. Como todos saben ya había tomado una decisión de no jugar más, me había ido por cuestiones personales y obviamente uno está siempre cerca del equipo y le dije al profe Castillo que me permitiera entrenar para no perder la parte física. Viendo la necesidad que tiene el equipo me preguntó si podía quedarme en los últimos dos meses y medio”.

Suárez, hermano del delantero del Barcelona Luis Suárez, aclaró que no fue una decisión fácil de tomar.

“Lo pensé un poco pero no perdía nada en aportar mi granito de arena a la institución, porque la gente me quiere. Fui feliz en Isidro Metapán y estoy feliz con este nuevo reto”, mencionó.

Suárez comentó que dos factores influyeron para quedarse.

“Siempre hubo buena armonía con los directivos, tanto con la anterior como con la actual. Además me motivó coincidir con excompañeros del Sonsonate, con quiénes llegamos a cerrar un torneo líderes (Moisés Mejía, Zé Paulo, Iván Suazo y Adán Reyes). Hay un buen equipo para dar pelea. Espero me tomen en cuenta al menos para entrar y hacer tiempo para aguantar el marcador (sonríe)”.

Suárez ganó siete títulos nacionales con los caleros. Él se une a un selectivo grupo de jugadores a quiénes les ha costado retirarse definitivamente. En el pasado hubo casos como Misael Alfaro y Alejandro Bentos.