"Para Alianza está prohibido perder esta final"

Se fue del Alianza en 2016, luego de que en 2015 marcara el gol en la final ante FAS y le diera un título a los albos. Fue con un toque de cabeza con el que Ramón Martínez de Paz anotó en aquella ocasión y selló la corona.

Lo recuerda fielmente como que hubiera sido ayer. Lo tiene fresco en su disco duro. Y ahora, a las puertas de la final del Apertura 2019, que será de nuevo entre albos y fasistas, "Moncho" hizo remembranza de que en Alianza siempre está prohibido perder contra FAS.

¿Recuerda el gol que le marcó a FAS en la final del Apertura 2015?

En esa semana, una aficionada fiel de Alianza me dijo que había soñado que yo iba a meter un gol en esa final. Yo le dije que ojalá que fuera cierto. En el primer tiempo no pude anotar, pero en el segundo se dio la oportunidad luego de un mal rechace de Luis Contreras, portero de FAS. El gol fue en un servicio de Juan Carlos Portillo.

Es curioso que un zaguero le dé un titulo a un equipo, pero a usted le tocó.

Se dio la suerte de marcar ese gol. En la semana habíamos dicho que no importaba quién pudiera marcar, hasta el utilero del equipo podía hacerlo.

Lo importante era ganar un final, más si era ante un rival como FAS.

¿Se disfruta más la final cuando se le gana a un acérrimo rival?

Cuando uno juega una final contra un equipo como FAS, no la podés perder. En liga es prohibido para Alianza perder ante FAS, ya no digamos en una final.

¿En qué condiciones llegó hasta esa final?

En realidad fue hasta la segunda vuelta de ese torneo cuando empecé a tener continuidad. Veníamos de menos a más. Se me dio la oportunidad en un juego y no la desaproveché.

Luego, hasta la capitanía me dieron. Rubén Alonso es una gran persona, pero antes de eso, es un gran entrenador. Te mete carácter.

¿Por qué le tocó irse de Alianza solo un año después de darle un título a ese equipo?

Me fui porque luego llegó Daniel Fernández, que no le caí bien por mi estatura. Mejor decidí irme del equipo. No me quería.

¿Cree que hay mucha presión alrededor de Alianza?

Sinceramente, esa camisa pesa. Ha habido jugadores que han ido a Alianza y les ha pesado. La camiseta es un gran peso, pero lo que pesa es la afición. Si no les gustás como jugador, ellos mismos te sacan.

¿Cómo ha visto desde afuera el buen momento de Alianza con cinco finales disputadas al hilo?

El buen momento te lo hace un entrenador y la continuidad. A Jorge Rodríguez le ha ido bien a todos los equipos que ha ido. Es un entrenador que no piensa con el corazón. El Zarco llevó a los jugadores clave, uno de esos es Henry Romero.

Se fue a Guatemala ahora y está haciendo historia. Le dio continuidad en Alianza a ciertos jugadores. Zarco tiene una buena mentalidad de trabajo.