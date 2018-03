Para Jorge Rodríguez es un juego especial

Lee también

Jorge “Zarco” Rodríguez vivió como jugador los duelos entre Alianza y FAS, y lo hizo de ambos lados. En ambos equipos sonrió y entristeció a raíz de los resultados entre sí.Pero este miércoles será singular para Rodríguez, pues vivirá su primer Alianza-FAS en faceta de técnico. Lo hará del lado de los albos y no olvida el compromiso que genera jugar esta clase de encuentros.“No importa cómo lleguen los equipos a este juego, estos clásicos no se quieren perder. Nosotros vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para tener una victoria. Tenemos fe en todo el equipo”, apuntó el estratega del plantel blanco.“Estos partidos siempre se deben ganar. Eso lo sabemos, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí, en la cancha. Vamos a trabajar para que el equipo gane”, insistió Rodríguez.Rodríguez dejó ver que apelará a variantes en el esquema titular, para buscar el triunfo ante los santanecos.“Hay jugadores importantes que necesitan cierto descanso para que ellos puedan rendirle al equipo partido a partido”, apuntó el timonel del conjunto blanco.Para el juego ante el FAS, Alianza llega como invicto y líder, mientras que su rival no conoce la victoria desde hace 12 partidos.“Vi al FAS ante el UES, en la primera fecha, pero ningún partido se parece a otro. Para mí los más importante son mis jugadores, que ellos puedan rendir”, apuntó.