Partidos de Primera División podrían ser suspendidos por lluvias

Las dirigencias de Águila, Luis Ángel Firpo y Pasaquina confirmaron a este rotativo que las canchas de los estadios Juan Francisco Barraza, Sergio Torres y Marcelino Imbers se encuentran inundadas a raíz de las constantes lluvia que han azotado desde anoche los departamentos de la zona oriental y afurmaron que están a expensas de la decisión de los árbitros que llevarán a cabo sus respectivos partidos por la jornada 13 del torneo Apertura para conocer si se suspenden o se juega con normalidad.

“Como Águila estamos conscientes que las condiciones de la cqancha del estadio Barraza no son las idóneas, ha estado lloviendo desde anoche de manera fuerte y constante pero el protocolo en estos casos indica que solamente el árbitro del juego tiene potestad para suspender el juego por mal estado de la cancha”, explicó Alexander Menjívar, presidente de la entidad negro naranja.

Así lucen los engramillados del estadio Barraza de San Miguel y Marcelino Imbers de La Unión, tras las fuertes lluvias sobre la zona oriental del país. Los juegos de esta tarde, en vilo.



Menjívar añadió que “estamos intentando comunicarfnos con la cuarteta arbitral para que al llegar a San Miguel se vayan directamente al estadio a fin que evalúen las condiciones en que está la cancha con el fin de tomar una decisión rápida si se jugará o no ya que la lluvia no nos ha permitido primero marcar la cancha y otro que no se ha logrado evacuar el agua acumulada en la cancha porque la lluvia que cae no deja”, externó.

Por su parte, Modesto Torres, presidente de Luis Ángel Firpo, confirmó vía telefónica desde Usulután que “la lluvia no ha dejado que se marque la cancha, se lo he explicado telefónicamente al presidente de la FESFUT, señor Hugo Carrillo y al presidente de la primera división, Guillermo Figueroa, que nuestra cancha está inundada y sigue lloviendo en Usulután. Estaremos esperando la decisión del señor árbitro para saber si se realiza o no el partido”, sostuvo el dirigente pampero.

Finalmente, Eduardo Somoza, miembro de la dirigencia de Pasaquina, confirmó que las condiciones de la cancha del estadio Marcel,ino Imbers son similares al Barraza y del Sergio Torres ya que “no se ha logrado marcar la c ancha porque la lluvia no deja que se haga, vamos a esperar lo que decida el árbitro porque como liga mayor ya no se puede suspender la fecha porque Sonsonate ya salió hacia La Unión y estaremos pendientes del dictámen arbitral para saber si se juega o no o en última instancia un comunicado oficial de parte de Protección Civil para saber si decretan alerta naranja para la zona oriental, con lo que los juegos de manera automática se suspenderán”, acotó.