Partidos de selección de El Salvador en Estados Unidos se mantienen; barras no apoyarían

Las barras salvadoreñas organizadas en Estados Unidos emitieron hoy un comunicado y reafirmaron que no apoyarán a la selección mayor en partidos dentro de territorio estadounidense si no hay cambios en los estatutos que rigen a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), pese a que Elías Polío, organizador de los juegos de la azul y blanco, les aseguró que con esa medida los únicos que pierden son los jugadores.

Elías Polío, empresario salvadoreño residente en Estados Unidos, es uno de los principales contratistas de la FESFUT a la hora de organizar partidos de la selección en suelo norteamericano y confirmó que tuvo comunicación con las barras organizadas. Dijo que intentó disuadirlos sobre su postura de no apoyar al combinado patrio.

"Ellos me dicen que no haga partidos, pero yo les dije que busquemos una solución. No es solo decir 'no apoyo'. Uno lo hace por patriotismo. Al no hacer partidos, los perjudicados son los jugadores", apuntó Polío.

Esta fue la comunicación que Polío tuvo con los integrantes de las barras reunidas en el movimientos Cuscatlecos USA:

YA HAY DOS AMISTOSOS EN AGENDA

Elías Polío indicó que los amistosos para El Salvador en junio de este año son contra Honduras y Bolivia. Ambos siguen en pie en Los Ángeles y Washington, respectivamente, a pesar que la azul actualmente no tiene entrenador.

"Un bloqueo sería hacerle mal a los jugadores. Les contesté a los encargados de las barras que no estoy de acuerdo con que ellos traten de hacer un boicot. No es lo mejor. Es perjudicial tener parada una selección por tanto tiempo", apuntó Polío en plática con EL GRÁFICO.

Frank Rosales, dirigente de la barra Del Norte 311, dijo desde California que mientras no haya cambios en la dirigencia de la FESFUT apoyarán a la selección.

"No podemos apoyar algo si no hay un plan de trabajo. No hay garantía para respetar el tiempo de trabajo de un técnico. Se corta el proceso. Viene ahora el inicio de un nuevo torneo (Liga de Naciones de CONCACAF) y no tenemos técnico", apuntó Rosales.

INTENTARON PAGAR EL SALARIO DE LARA

Frank Rosales dijo que, junto a otras barras como Bichos Unidos, habían acordado pagar el salario del ex seleccionador, el colombiano Eduardo Lara, pero indicó que no hallaron colaboración de parte de la dirigencia de la FESFUT.

"Le íbamos a ayudar a la FESFUT. El único requisito que pedíamos era que la cuenta (bancaria) la pudiéramos manejar desde acá, pero no nos dieron acceso, no nos dijeron que lo hiciéramos y nosotros queriendo hacerlo", apuntó Rosales.

