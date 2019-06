Pasaquina cumple tres meses sin cobrar salarios

Ya pasaron 18 días desde que Pasaquina jugó su último partido en el Clausura 2019. Poco o nada ha cambiado desde entonces.

El éxodo de jugadores ya comenzó con Jeison Quiñónez que fichó con FAS y la continuidad del resto es una incógnita porque sólo un jugador tiene contrato vigente (Antonio Benítez). El resto está libre pero con la cruz de las deudas sin resolver.

Otoniel Salinas, jugador de los burros, posteó en Twitter su queja : "Dura y difícil esta situación sin cobrar por más de tres meses y no saber noticias de nada es triste porque juegan con la comida de nuestras familias".

Dura y difícil esta situación sin cobras por más de tres meses y no saber noticias de nada es triste por que juegan con la comida de nuestras familias ... — Otoniel salinas (@OtonielSalinas7) 30 de mayo de 2019

El jugador dio sus impresiones a El Gráfico y explicó que no hay ni falsas expectativas, simplemente nadie da la cara en la directiva para responder al problema y adelantó que aunque no demanden, no firmarán nuevamente el finiquito.

"No tenemos nada de noticias, no sabemos nada, no contestan, no dan la cara. Demandar, personalmente, no lo veo bien porque se tardarían en dar una resolución y estamos cerca del próximo torneo (julio). El contrato se nos ha terminado a todos con excepción de Antonio Benítez. Si no nos pagan, nadie les firmará el finiquito", indicó.

Hace una semana, su compañero Tony García también escribió en Twitter que están abandonados: "Es increíble no te pagan y ni siquiera ayudaron con mi lesión".

Es increible! No te pagan y ni siquiera ayudaron con mi lesión! — Tony Garcia (@tonygarcia2092) 23 de mayo de 2019