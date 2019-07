Pasaquina, en líos para inscribirse para temporada 2019-2020

José Romero, entrenador del #Pasaquina, a la espera de la llegada del presidente del equipo, Abilio Menjívar, para la cancelación de salarios pendientes a jugadores y cuerpo técnico. Al timonel nacional, según afirma, le deben cinco meses. #Apertura2019 /VIDEO: CHRISTIAN PEÑATE.

