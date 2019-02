Passarella: "Alianza le jugó de igual a igual a Monterrey"

Daniel Alberto Passarella, quien es un observador de jugadores de Alianza para buscarles una oportunidad en el plano internacional, habló con EL GRÁFICO luego del juego entre Alianza y Monterrey, por la ida de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones.

Para el campeón del mundo con la Albiceleste en Argentina 1978, el equipo paquidermo jugó un buen partido ante Monterrey. Puso en el escenario las diferencias financieras entre los dos planteles, pero cree que el 0-0 del choque de ida le da una ventaja a los paquidermos para el de vuelta, que se jugará este miércoles 27 en cancha de los regiomontanos.

¿Qué le pareció el rendimiento de Alianza, este miércoles por la noche, ante Monterrey?

Yo lo vi muy entretenido el partido. Fue de ida y vuelta. Los dos equipos querían ganar. Me pareció un buen partido. Se sintió un entusiasmo importante. Fue entretenido el juego.

¿Qué sensación le deja lo que mostró Monterrey?

Alianza jugó con uno de los equipos más fuertes de México. México es un país donde hay muchos jugadores con un nivel importante. Ustedes tienen que tomar en cuenta que este equipo de Monterrey tiene jugadores de 10 o 15 millones de dólares, de mucha plata y Alianza no tiene jugadores de ese valor y hoy no se notó. Alianza le jugó de igual a igual a Monterrey. Podía haber ganado, pero también podía haber perdido.

En su cuaderno futbolístico de técnico, ¿Qué le deja Alianza?

Que no tuvo miedo de jugar el partido. Salió con mucha gana de jugar. No se achicó en ningún momento. Dividió la pelota en la mitad de la cancha y le hizo un partido de igual a igual.

¿Y el de vuelta cómo se ve desde los ojos de Passarella?

Creo que si empatan 1-1, pasa Alianza. Es una ventaja interesante. Mirá que Monterrey tendría que hacer dos goles para pasar. Así que es interesante este resultado.

¿Siempre está siguiendo en la tabla de posiciones lo que hace Alianza?

Mirá, este sábado voy a ver el juego por el liderato contra Metapán. Voy a estar acá en el estadio Cuscatlán.Todavía no lo vi perder a Alianza. Estuve hace poco acá pero no pude ver la final acá. Hasta ahora no lo vi perder.

Se fue Fito Zelaya a la MLS, para jugar con Los Ángeles ¿Cree que le vendrá bien eso a Zelaya?

Sí. Ese es un muchacho que le dio mucho tiempo a Alianza. Esta es una buena oportunuidad en su vida pero Zelaya es un jugador que se extraña, porque para estos partidos era especial. Es un jugador interesante. Es una pérdida grande para el entrenador.