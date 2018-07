"Patético, lamentable, una payasada": Duras críticas del mundo del fútbol a Neymar por su reacción a un pisotón

Neymar opaca la clasificación de Brasil a cuartos de final del Mundial. Así de claro puede ser el análisis de las últimas horas luego de la reacción del astro del París Saint Germain en el duelo ante México.

La imagen del delantero dando vueltas por el césped luego de un pisotón de Miguel Layún se ha transformado en el tema del momento. Y de positivo no tiene nada.

La mayoría ha calificado de "exagerada" la reacción de la estrella del "Scratch", quien se revolcó por largas segundos en la cancha del estadio de Samara alegando un fuerte dolor por la acción de su rival.

Lo cierto es que lo de Neymar ha desencadenado una serie de duras críticas, pues son pocos los que le creen al astro del PSG. La mayoría coincide en que exageró, algo que ya se ha vuelto una costumbre.

Las duras críticas a Neymar en el mundo del fútbol

Juan Carlos Osorio, DT de México: "Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Cada situación de juego se demoraba, hubo una que tardó cuatro minutos. Y eso no es un ejemplo para el mundo del fútbol, los niños que vieron el juego. Al fútbol se debe jugar con determinación, un juego de hombres como en otros deportes, y no con tanta payasada".

Alan Shearer, histórico ex seleccionado de Inglaterra: "Es absolutamente patético. No hay ninguna duda de su habilidad, es un jugador magnífico... pero es realmente patético cuando se revuelca como si estuviera agonizando. Basta. Estamos hartos".

Peter Schmeichel, histórico ex seleccionado de Dinamarca: "Dios mío, no me creo que ganara el premio del mejor jugado del partido. La FIFA debería vigilar eso y analizar su comportamiento. La única palabra que se me ocurre para calificarlo es lamentable. Lo que hace Neymar no es agradable de ver, no lo queremos ver en el fútbol".

Diego Armando Maradona, histórico ex seleccionado de Argentina: "A Neymar habrá que decirle: 'O nos hacés llorar o nos hacés reír' porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar pero al verlo correr (después) es para reírse ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar".

Gary Lineker, histórico ex seleccionado de Inglaterra: "Neymar tiene el umbral de dolor más bajo de entre todos los jugadores de Copas Mundiales desde que comenzaron las estadística de Opta".