Patricio "Pato" Barroche: "Es triste ver a Firpo en la lona"

El delantero argentino Patricio Barroche puso broche a su carrera como futbolista en el 2016 tras un paso en Lobos Buap de la segunda división mexicana. Del 2005 al 2009 y del 2010 al 2011 tuvo momentos grandes momentos en balompié de El Salvador, con equipos como Vista Hermosa (campeón en Apertura 2005), Firpo (campeón 2007 y 2008) y Águila, equipo del que fue separado con el argumento de bajo rendimiento en el 2011.

Ahora, desde Estados Unidos, el "Pato" Barrohe habló con EL GRÁFICO para recordar su paso por el balompié nacional. En la entrevista, el argentino lamentó los descensos de Firpo en 2013 y 2019. Platicó que ahora es entrenador de fútbol tras haber hecho los cursos de entrenador en linea. Pero hasta la fecha no ha dirigido a escala profesional.

Vino en el 2005 a probarse en varios equipos, pero se quedó en Vista Hermosa.

Ahora, con el pasar de los tiempos no sé a qué equipo llegaba. Estuve entrenando con Balboa y me lastimé el tobillo en un entrenamiento. A partir de ese momento fue difícil, con el tobillo lastimado no tenía un club seguro. En Argentina se había cerrado el libro de pases y no había forma de fichar con algún equipo en Argentina y me la jugué y Vista Hermosa me dio la oportunidad de quedarme en el club con la condición de firmar un contrato por tres años.

Se entendió bien con el colombiano Cristian Gil Mosquera. Parecía que habían jugado juntos antes...

Siempre se lo digo a Cristian, que con ningún otro compañero tuve esa química. De hecho con Cristian vivíamos juntos. Hicimos una amistad bonita que se reflejaba dentro de la cancha. Teníamos señas, códigos, dentro de la cancha. Pero sobre todo, sabées que lo que no teníamos era egoísmo. Jugábamos de una forma tan natural, que se veía bien y hacía más fácil el trabajo.

Cuando usted se va a Firpo en 2007 se separan, ¿por qué usted se va a Firpo y él a San Salvador?

Ya no volvimos a jugar juntos. Pero cuando yo me voy, él se quedó un tiempo más en Vista Hermosa. Después de Firpo, yo me fui a Costa Rica y luego volví para Águila y luego a México. Pero ya no tuve la suerte de jugar más con él. Fue el adiós. Pensaba que en algún momento nos íbamos a volver a juntar. Si un directivo hubiera sido un poquito más inteligente nos hubiera juntado de nuevo.

Llega a Firpo en 2007, para luego ser campeón con los entrenadores argentinos Horacio Cordero y Gerardo "Vieja" Reinoso, respectivamente. Pero luego vinieron los descensos de los toros en 2013 y 2019 ¿Cómo los vivió a la distancia?

Hablemos primero del glorioso Firpo en el que me tocó jugar. Fue un equipo grandísimo en todo su nombre. En ese tiempo, Firpo era lo máximo. Estoy seguro de que todos los jugadores querían estar en ese club. Sinceramente, éramos un equipo muy conocido a escalas nacional e internacional y muy temido. Casi siempre estaba en CONCACAF y no hablar a escala nacional. Teníamos el 50 o 60 por ciento de los seleccionados del momento. Firpo se destacaba.

Ahora que me desconecté un poco y cuando vuelvo, ceo que Firpo está en una crisis irreversible tristemente. Es triste ver a Firpo ahora en la lona. Pero para estar ahí se debe a un proceso. Hubo malas decisiones, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Me da tristeza, porque la caída de Firpo se pudo haber detenido. No se pudo. Pero no solo es lo económico. Ahora será muy difícil que Firpo vuelva a ser lo que era, aunque es seguro que lo volverá a ser, pero va a llevar tiempo.

¿Cómo lo impactó esta caída en picada de Firpo?

Yo no lo podía creer, aunque uno siempre espera el milagro de la última fecha. Me dio mucha tristeza. Me dieron ganas de volverme a Firpo y ponerme la camiseta y jugar. Pero también me sentí con las manos atadas, porque estando en México no podía hacer mucho. Traté de conectarme con algunos directivos, para ver de qué manera yo podía dar mi granito de arena al club y no se pudo.

Luego de Firpo se va a Herediano de Costa Rica, pero luego vuelve a Águila en 2010-2011. Pero en el nido su paso fue discreto...

Will Salgado me trató de maravilla en Águila. No tengo quejas, pero luego él vende los derechos de administración de Águila y llega una gerencia nueva y no fui de su agrado y me separan del plantel. No tenían el argumento para separarme.

Dijo que ha hecho cursos de entrenador en linea, con la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Argentina ¿Cómo son estos cursos?

Es igual. Hay que estudiar y rendir un examen final, que se hace presencial. Ahora voy a empezar el clase A. Yo lo veo como el día día de mi carrera. Yo trato de hacer la recopilación de todos mis entrenadores, todos me han dejado algo bueno y malo. A mí, por ejemplo, me ayudaban mucho las charlas de Mario Martínez, quien fue mi técnico en Vista Hermosa. Yo trato de hacer una combinación de todo.