Patriots ganan su quinto Super Bowl

Los New England Patriots remontaron una desventaja de 25 puntos y lograron el quinto título de su historia en la Liga estadounidense de fútbol americano al vencer hoy por 34-28 en la prórroga a los Atlanta Falcons la final del Súper Bowl disputada en Houston.Cuando promediaba el tercer cuarto, los Patriots perdían 28-3 y parecía todo definido, pero de la mano de Tom Brady protagonizaron una remontada histórica para empatar 28-28 y forzar la prórroga.En el tiempo extra, una corrida de James White de dos yardas sirvió para lograr el touchdown decisivo que le dio el título a New England, el quinto en su noveno Súper Bowl.Con la victoria, Brady se convirtió en el único mariscal del campo en lograr cinco títulos. A los 39 años, dejó atrás a leyendas como Joe Montana y Terry Bradshaw, otros mariscales que lo acompañaban con cuatro anillos.También el entrenador Bill Belichick hizo historia al lograr el quinto título con el equipo de Nueva Inglaterra y el séptimo de su carrera si se toman en cuenta los dos que logró como asistente en los New York Giants.Atlanta, que parecía encaminado a ganar el título después de irse al descanso en ventaja por 21-3, dejó pasar la oportunidad de levantar su primer trofeo en su segunda aparición en un Super Bowl.