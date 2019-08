Paulina Zamora publicó emotivo mensaje

Paulina Zamora mostró su medalla dorada y publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram luego de hacer historia tras ganar el primer oro en la rama femenina para el fisicoculturismo en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Desde mi corazón para El Salvador" fue el título que la atleta salvadoreña eligió para su publicacíón en la que además de agradecer las felicitaciones y mensajes instó a vencer los miedos y a aspirar a ser número uno.

"La identidad del salvadoreño ha sido pisoteada a lo largo de toda nuestra historia, se nos ha hecho sentir que somos menos, nos lo hacemos sentir entre nosotros mismos incluso, y querramos aceptarlo o no, afecta en el autoestima de todos nosotros. No nos terminamos de creer que somos capaces de ser los mejores, los mejores de Latinoamerica, los mejores de América, incluso los mejores del mundo", fue parte del mensaje de la atleta.

Paulina Zamora aportó el tercer oro en la jornada histórica del sabado anterior, al ganar la categoría del fitness femenino, donde ganó la medalla de oro. La otra presea dorada para el fisicoculturismo la obtuvo Yuri Rodríguez en la categoría classic bodybuilding.

La campeona panamericana de fitness también enfocó parte del mensaje en este detalle. "Nos atrevemos a pedir o querer cosas buenas... Pero no "demasiado buenas," porque las cosas demasiado buenas solo le pasan a los demás.... ¿No? NO! Podemos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir hacia nosotros mismos. En no enfocarnos en lo que nos falta, en el apoyo que atletas de países con más recursos tienen y nosotros no.... Podemos dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias, pues sentirnos lástima no es lo que nos va sacar adelante. Debemos hacer lo mejor que podemos con lo que sí tenemos y más ".