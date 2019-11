Pauline Moreno, periodista panameña y amante del surf

El sitio web de La Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) tiene como objetivo transmitir toda la información de torneos, eventos y resultados de surf del continente americano hacia todo el mundo y para cumplir con esto, tiene entre sus filas a una talentosa periodista.

Se trata de Pauline Moreno, periodista, actriz y productora panameña que se hizo su nombre después de crear un programa de televisión especializado en surf en su país desde el año 2017.

Ahora, Pauline Moreno destaca frente a las cámaras del canal oficial del torneo regional de surf ALAS Latin Pro, que se realiza en la playa El Tunco de El Salvador. En pláticas con EL Gráfico, la canalera nos contó su origen como periodista especializada en el deporte de las olas.

''Estar como presentadora de ALAS surgió gracias a que he venido haciendo un trabajo de periodismo de Kite y de Surf en con la federación de Panamá. Tuve la oportunidad de venir a El Salvador luego de cubrir los juegos Panamericanos en Lima y en otros campeonatos", dijo Pauline Moreno.

Moreno agregó que en Panamá, creó un programa especializado en surf cuando trabajaba de presentadora para Supzone, un espacio dedicado al deporte del SUP Surf.

''He venido haciendo una carrera deportiva en los programas de tv desde 2016 pero antes fui presentadora de programas de moda pero quería hacer un cambio, no solo ser presentadora sino poder aportar de una manera positiva; empecé en el 2015 en un programa de radio, después trabajé en un programa de SUP y luego le propuse a al canal un proyecto sobre un programa de surf que sólo está en la plataforma digital que se llama "Al Aire Libre"", agregó.

La pasión por el surf, impulsó a Pauline a capacitarse más en la rama, por eso sacó un curso de juez de surf para poder interpretar de mejor manera su trabajo y ahora está debutando en su primer ALAS.

"Este es mi primer ALAS, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje y eso es lo que a uno lo hace un mejor periodista, este año tuve la oportunidad de certificarme como Juez, no para ser juez, sino para tener un mejor conocimiento en el área".

Pauline Moreno opinó sobre los surfistas salvadoreños que compiten en el torneo regional. Para la periodista panameña, el evento evidenció el talento de los cuscatlecos en las olas.

"Bryan Pérez ha pasado todos sus heat en primer lugar, lo conocí en los Juegos Panamericanos de Lima y me parece un chico muy trabajador y que tiene mucho talento. Erickson lamentablemente no pudo avanzar, pero tenemos a una revelación en este campeonato, Porfilio Miranda que sí es local de la playa El Tunco y que tiene impresionado a todos, a la prensa salvadoreña y a la extranjera", culminó.