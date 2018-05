¿Payet fue una víctima de la maldición de la copa?

Las alarmas sonaron en el Marsella luego que a los 30 minutos de juego Dimitri Payet cayó lesionado en la final de la Europa League, entre el equipo galo y el Atlético de Madrid.

Algunos dicen que la lesión tiene que ver con una de las maldiciones más famosas del fútbol mundial: Payet fue el único en tocar la copa antes del partido.

¿Fue este el motivo de que el Marsella y Payet se quedaran sin copa?

Han sido múltiples las ocasiones en las que ha ocurrido en la historia y esta triste anécdota se suma a la maldición más famosa.

Y es que Una regla básica no escrita que todo futbolista debe saber antes de jugar una final es que el trofeo no debe tocarse hasta no haberlo ganado, porque de lo contrario lo perderá.