Pedro Contreras: "Si empatamos contra Limeño, hay que tomar medidas"

El presidente de Sonsonate, Pedro Contreras, dijo sentirse preocupado por que su equipo solo ha logrado un punto de nueve posibles hasta la tercera fecha del Clausura 2018. Por lo tanto, el dirigente del equipo cocotero indicó que un resultado que no sea el triunfo ante Limeño, este sábado, llevará a tomar medidas a los dirigentes del equipo sonsonateco.

Según el titular de la dirigencia cocotera, la decisión inmediata en las filas cocoteras, en caso de no sumar de a tres ante Limeño, sería remover de su cargo al timonel uruguayo, Rubén Alonso, quien recibió el voto de confianza para seguir en este certamen.

"Sabemos que nos han tocado Alianza y Santa Tecla, dos equipos fuertes, pero contra Dragón no se debió haber empatado (0-0) con el equipo que tenemos. Que me digan que el equipo está nuevo ya es excusa. La misma gente pide que tomemos medidas si no ganamos ante Limeño. Me fui a un banco y cuatro aficionados me dijeron que este sea el último partido que le demos al profesor Alonso Hay que tomar medidas. Esto no es secreto", apuntó el directivo del plantel panza verde.

Por su parte, el técnico del equipo cocotero indicó no estar preocupado, pero mira lógica la postura de la dirigencia de Sonsonate. "Si los resultados no se dan, los dirigentes tienen la potestad de decidir, porque se ha invertido. Lo que sí me preocupa es que ya hay periodistas que ya tienen técnico para el equipo. Estoy acostumbrado a la presión de equipos grandes en donde solo se piensa en el título", apuntó el timonel charrúa.

Sonsonate vive una situación complicada en este momento en cuanto a la permanencia en la categoría. Es último en la tabla acumulada, con 20 puntos, a tres de distancia de Dragón, que es penúltimo.