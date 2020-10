Pelé pasa su 80 cumpleaños aislado por la pandemia y sin grandes festejos

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' pasó este viernes su 80 cumpleaños aislado en su casa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, para protegerse de la pandemia de coronavirus, sin grandes celebraciones y con bastante discreción salvo algunas manifestaciones en sus redes sociales.



"Él siempre desaparece en este día. No le gusta mucho celebrar su cumpleaños", señalaron a Efe fuentes próximas al círculo íntimo del goleador del Santos y el Cosmos.



Pelé, con un estado de salud delicado, se encuentra recluido en su residencia prácticamente desde el inicio de la crisis de la covid-19, que hasta el momento deja en Brasil cerca de 156.000 muertes y 5,33 millones de contagios desde el pasado 26 de febrero, cuando se registró el primer caso en el país.



El 'Rey' ha recibido innúmeras felicitaciones a lo largo de este día de personalidades del deporte, la cultura y la política, entre ellas las de Nelson Mandela y Barack Obama, así como de diversas instituciones y empresas como la FIFA o el gigante tecnológico Google.



"Estoy muy feliz de recibir tantos homenajes lindos. ¡Muchas gracias a todos!", expresó Pelé en su cuenta oficial de Twitter en uno de los pocos mensajes que compartió este viernes.



El martes pasado, el mítico exfutbolista divulgó un vídeo a los medios de comunicación en el que agradeció "a Dios" por llegar a los 80 años "lúcido".



"Espero que, cuando vaya al cielo, Dios me reciba de la misma manera que todo el mundo me recibe hoy gracias a nuestro querido fútbol", indicó.



La salud de Pelé ha sufrido altibajos en los últimos años con algunas operaciones quirúrgicas en la cadera y la columna vertebral que han reducido drásticamente su movilidad.



Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en un humilde barrio de la localidad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais (sureste), y es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.



Marcó más de 1.000 goles en sus dos décadas de carrera profesional y ganó tres mundiales con Brasil (1958, 1962 y 1970), un hito que no ha logrado nadie hasta la fecha.



Pese a la discreción de Pelé en su 80 cumpleaños y a la crisis sanitaria, no han faltado los homenajes a su figura, especialmente en la ciudad de Santos, sede del equipo homónimo en el que militó durante 18 años.



La directiva del club albinegro realizó este viernes una ceremonia en la que participaron autoridades locales de la ciudad y Edinho, uno de los hijos del exdelantero, quien dijo que su padre está "feliz" y "muy agradecido" por los múltiples homenajes.



Durante el acto se lanzó un sello de correos conmemorativo y se desveló una nueva placa en su honor en el portón 16 del estadio Vila Belmiro.



El Santos también informó que el primer equipo vestirá el domingo un uniforme diferente en honor al legendario camisa 10 para el partido del Campeonato Brasileño contra Fluminense en el Maracaná, donde Pelé marcó su gol número mil. EFE