Pelea por el trono: Alianza vrs FAS

Este domingo, el torneo Clausura 2021 llega a su final y el partido por el título lo disputarán el Alianza y el FAS, los dos equipos que llegan más en forma a la parte final del certamen. Dos citas por la historia, por el lado albo, la búsqueda de su primer tricampeonato mientras que los tigrillos, frenar su sequía de títulos.

El Alianza afronta esta final como lo ha venido haciendo, de una manera contundente aunque sufrió más de la cuenta en la fase de semifinales ante el Firpo. En sus números, son el equipo más goleador con 43 goles a su favor que le convierten una máquina letalen ofensiva.

Los paquidermos llegan como bicampeones (tomando en cuenta que el Clausura 2020 fue declarado desierto) y disputará el domingo su novena final consecutiva lo que demuestra la hegemonía en los últimos años del fútbol nacional. En cuanto a su efectividad en los duelos por el título, ganó cuatro de esas ocho finales disputadas.

De acuerdo con el entrenador albo, Milton Meléndez, la final tiene mucho morbo por la rivalidad mostrada a lo largo de los años, incluso más que ante el Águila y Firpo, por lo que no quieren perder este encuentro.

"Por la rivalidad es FAS, no es tanto Águila, no es tanto Firpo, Creo que FAS y en la primera fase hizo cuatro puntos no andaba bien, pero jugar contra nosotros cambia todo, la mentalidad del jugador es diferente, saben ellos que no pueden perder con nosotros, igual nosotros con ellos y son partidos calientes", dijo "Tigana" Meléndez.

Mientras que para Marvin Monterroza, capitán aliancista, el choque ante los tigrillos será complicado. "La verdad que por la rivalidad que hay entre los dos equipos siempre es complicado jugar contra ellos, ellos pueden andar mal durante el torneo, pero la verdad es que siempre se levantan y la verdad que nos estamos enfocando más en nosotros, en lo que tenemos que hacer".

Esta será la tercera ocasión que albos y tigres se enfrenten en el presente Clausura 2021. En los dos duelos anteriores se registró una victoria para el FAS (3-2) y un empate (1-1).

Por su parte, el FAS quiere frenar la sequía de títulos en donde no alzan la corona de campeones desde el Apertura 2009. Desde entonces han perdido tres finales consecutivas, tres ante el Alianza y una frente al Metapán y Firpo.

Sin embargo, para el cuerpo técnico y jugadores, la presión es algo aparte y no quieren saber nada de eso. "No me siento presionado, es mi segundo torneo que estoy acá. Siempre he dicho que ¿por qué me voy hacer cargo de los 20 entrenadores que pasaron antes? Ese es problema de ellos y de los jugadores.", dijo.

Los tigrillos tuvieron un mal arranque de campeonato en el que incluso fueron últimos en la etapa regional. Poco a poco fueron ascendiendo hasta clasificar en la segunda posición de la etapa hexagonal. En cuartos de final superaron a Limeño y en semifinales al Santa Tecla, en ambas eliminatorias en una tensa tanda de penaltis.