Peñaranda: "Contento porque puedo aportar al equipo"

El colombiano Raúl Peñaranda se estrenó como goleador del FAS e hizo por primera vez su típico baile sobre el césped del Quiteño tras marcar el 1-0 parcial en el partido contra Santa Tecla en la fecha 2 del Clausura 2020.

La anotación de Peñaranda fue al minuto 53 por la vía del penalti tras una falta de Alexánder Mendoza que el mismo recibió. Al final el FAS ganó por 2-0 con otro tanto de penalti que hizo efectiva Xavi García, al '87.

“Ganar era el primer objetivo que teníamos y en lo personal contento porque puedo aportar al equipo ya que venía buscando el gol desde el primer partido. Gracias a Dios que sirvió para ganar", dijo el delantero colombiano.

Peñaranda llegó al fútbol salvadoreño en el torneo anterior como refuerzo del Alianza, pero fue dado de baja tras ganar el título con los albos.

“Cada vez me siento mejor porque me encuentro con un grupo que me ha brindado lo mejor de ellos y eso es bonito cuando uno llega a un grupo en el que todos te respaldan y eso se ha visto reflejado en los partidos", reforzó el suramericano y fichaje estelar del cuadro santaneco.

"Me siento orgulloso del grupo donde me toca defender hoy los colores y a disfrutar este gran triunfo que nos mantiene en la punta y a pensar en el juego del domingo". agregó Peñaranda.

En la tercera fecha, el FAS enfrentará al Once Deportivo.