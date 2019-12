Peñaranda quiere revancha en el Cuscatlán

El colombiano Raúl Peñaranda salió con un mal sabor de boca de la cancha del estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate cuando cedió su puesto al nacional José Ángel Peña en los minutos finales del partido sin haber logrado concretar una de las cuatro ocasiones de gol que tuvo en el juego de ida de semifinales ante los cocoteros y que abonó para firmar un 0-0 que para los albos les supo muy poco.

"Esto es fútbol, no me voy a bloquear ni mucho menos (enojarme) por eso, hoy no pude marcar, la otra vez que vine a Sonsonate sí pude y entonces el domingo esto es lo lindo del fútbol que tengo una linda oportunidad de reivindicarme porque quiero pensar que si no pude marcar acá en Sonsonate el domingo lo haré y que los goles están guardados para hacerlos el domingo" destacó el colombiano con mucha actitud positiva.

"Vamos a ir con la fe puesta en el triunfo, siempre que queremos hacer las cosas bien e igual me voy tranquilo a la capital porque sé que me quedaron ocasiones de gol y estaría preocupado si esas ocasiones de gol que tuve no me hayan quedado a mí o no las busca uno se puede sentir mal y en este caso sí me quedaron pero desafortunadamente no entraron pero creo que sí se hizo un gran partido en lo colectivo."

Acerca de esas ocasiones de gol que tuvo y que no logró anotar primero porque el poste de la portería sur se lo negó y a la vez la gran actuación del portero de los cocoteros, William Torres silenció en dos ocasiones claras que grito del gol, Peñaranda admitió que "así es esto, hay que darle mérito a él (Torres), me tapó un remate muy complicado en el segundo tiempo y esto es fútbol, tengo la fe plena que el domingo lograré marcar los goles que está noche (miércoles) fallé y poder ayudar así a qué el equipo llegue a la final de la liga."

Peñaranda apeló a la localía de Alianza en el Cuscatlán para aseverar que "será un partido distinto, siempre hemos sido de local muy fuertes, por allí siempre hemos demostrado esa fortaleza y ojalá el domingo no sea la excepción y por allí tengamos un buen partido, que estemos conectados todos y que ojalá liquidemos está serie desde la primera pelota que nos queda para anotar", sentenció.