Pepsi suspende patrocinio a equipo de primera división de Honduras

Debido a que el torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras se encuentra suspendido temporalmente, la empresa transnacional Pepsi, decidió cancelar su patrocinio al Motagua, uno de los equipos grandes del balompié hondureño.

Según una nota publicada por el periódico deportivo Diez, de Honduras, la decisión de Pepsi fue comunicada a Eduardo Atala, presidente del Motagua, líder del torneo con 27 puntos, hasta que se suspendió temporalmente el torneo (13 jornadas), por la pandemia del coronavirus.

Diez explicó que debido a la pandemia del coronavirus, Pepsi decidió retirar el patrocinio mensual de 600 mil lempiras (24 mil dólares) que el equipo hondureño invierte, según Atala, en el 20 por ciento para el pago de la planilla.

“Ellos nos habían dicho que si habían partidos suspendidos no iban a pagar, ellos pagan por publicidad y los patrocinadores tienen razón porque a ellos se las da una exposición y ahora que no hay juegos no hay nada que patrocinar. La exposición es lo que nosotros vendemos y eso le va a pasar a todos los equipos. Ellos decidieron suspender el contrato mientras no haya actividad”, informó Atala.

Añadió que Pepsi es el principal aliado que retira su patrocinio del equipo “es el primero y es el único porque realmente es nuestro principal patrocinador en la camiseta. Las taquillas no llegan a ser ni el 10 por ciento de los gastos que tiene el club. Los ingresos son los patrocinadores, derechos de televisión que es lo más importante”.

El torneo mayor sigue cancelado y el siguiente paso sería, según Atala, la pérdida del patrocinio de Televicentro, dueña de los derechos de transmisión de la liga catracha, pero aclaró que por el momento no hay una postura oficial “es lo que más nos tiene preocupado porque a la televisora lo que nosotros le vendemos es el espectáculo y ellos lo difunden”.

Ante esto, el Motagua se sumó a la iniciativa de que la Liga tome una decisión de definitiva ya sea de continuar el torneo o darlo por finalizado.

El Diez explicó que los planes iniciales de la Liga Nacional era que los clubes reanudaran el trabajo el 1 de mayo para activar el torneo el 16 de mayo con la fecha 14, pero que ante el incremento de casos de coronavirus en el país, esa propuesta fue descartada.

Hasta este viernes, las autoridades hondureñas reportan 47 fallecidos por coronavirus, 49 nuevos casos, para un total de 562 casos confirmados y 50 recuperados.