Periodista de ESPN: “el Alianza es el Bayern Múnich del fútbol salvadoreño”

"El Bayern Múnich del fútbol salvadoreño". Así definió el periodista de ESPN José Del Valle al Alianza, y no precisamente por su forma de jugar, sino porque se ha hecho de títulos a base de contratar a los mejores jugadores.

El analista de la cadena internacional para latinoamérica hizo hincapié en que "nosotros hemos criticado que el Bayern Munich no solo se reforzaba, sino que también en ese afán de reforzarse, debilitaba a los rivales directos, contrataba a los mejores futbolistas, por mencionar algunos a Lewandowski, del Borussia Dortmund".

Fue entonces cuando dijo: "El Alianza, en un año y medio aproximadamente, empezó a hacer lo mismo. Por eso ganó el torneo de manera invicta, algo que no tenía precedentes en el fútbol salvadoreño. No solamente se refuerza, también debilita a los que más o menos le hacen fuerza y por eso hoy el Alianza es como la Juventus en Italia o el Bayern Munich en Alemania: no tienen competencia en la liga local".

Estas fueron las palabras del periodista: