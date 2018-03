Piden a Nelson Bonilla que mantenga la calma, el gol ya llegará

Lee también

SAN SALVADOR. El delantero Nelson Bonilla no la está pasando nada bien en la Copa Centroamericana de la UNCAF. Luego de tres fechas no ha sumado ni un gol y esta noche tendrá una nueva oportunidad ante la siempre difícil Panamá.Dos jugadores que han sido referentes de gol en la selección nacional, Raúl Ignacio Díaz Arce y Rafael Burgos, han sugerido calma al delantero del Nacional de Portugal."La clave es trabajo, trabajo y trabajo. Cuando uno atraviesa una situación de sequía de goles es normal que la desesperación llegue, pero es el momento en que la concentración debe prevalecer y trabajar con más intensidad, confíando que los goles llegarán", reflexionó Díaz Arce, quien es el máximo goleador de la azul y blanco con 39 goles.El ariete enfatizó que pese a la críticas la calma debe prevalecer. "El fútbol siempre es así. Cuando yo anotaba la gente me quería, pero al fallar las críticas llegan de todos lados. Son situaciones que como futbolista uno debe de tener bastante claras. A Bonilla le sugiero que mantenga la calma, son malas rachas que llegan pero debe mantener la confianza en su trabajo y en el grupo", enfatizó el goleador.Por parte, Rafael Burgos, quien ha anotado 13 goles con la selecta cuscatleca, también tuvo palabras de aliento hacia el jugador que milita en la liga lusa.Debe de estar tranquilo, los goles llegarán. Los momentos de mala racha pesan y llegan a frustrar, porque uno como goleador lo que más quiere es anotar. Sé de la capacidad que tiene Nelson por lo que sugieron que tenga paciencia y no baje la guardia", destacó."Estoy seguro que el primer gol que anote le dará mucha confianza y pronto se va a reinvindicar. Es notorio el apoyo que le brinda el cuerpo técnico y eso él lo debe de valorar para seguir trabajando y buscando los goles para el equipo. Otro técnico quizá ya lo hubiera mandado a la banca, pero el profesor (Eduardo) Lara respeta el esfuerzo de Bonilla y por eso le seguirá dando confianza", subrayó Burgos.