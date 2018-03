Pierre Pluchino: “No le tomé importancia saber que podía salir del equipo”

Lee también

Luis Ángel Firpo marcha por el momento segundo en la tabla de posiciones del Clausura 2017 gracias a sus dos victorias consecutivas ante Pasaquina y FAS y al olfato de gol de Pierre Pluchino, su centro delantero ítalo-venezolano quien lleva marca perfecta en el ataque tricolor, dos goles en dos partidos.Pluchino debutó con gol el pasado sábado 21 de enero ante Pasaquina a las puertas de su cumpleaños 28 y ayudó para el triunfo por 3-2 sobre los unionenses luego de caer en la fecha inaugural ante Águila por 5-2 y donde el atacante sudamericano no pudo jugar por falta de su documentación.Pese a que llegó una semana antes de comenzar la liga, Pluchino admite que su estado físico está casi al 100 gracias a que se ha adaptado bien al clima de Usulután, calor parecido de su natal Valencia.“Estuve más o menos mes y medio sin hacer fútbol en Venezuela ya que la liga terminó a mediados de noviembre, pero uno como profesional debe mantenerse activo, ejercitarse adecuadamente y eso me ayudó a tomar ritmo”, admitió Pierre como le gusta que le digan sus compañeros firpenses. “Lo del clima no ha sido problema, provengo de una ciudad (Valencia) con clima similar, eso al final abona a que logres acoplarte bien al ambiente de esta ciudad, me siento bien en El Salvador”, destacó el ex jugador de Deportes Lara de Venezuela.Pese a su inicio extraordinario, el jugador llanero sabe bien que pudo no haber recalado en Firpo antes del inicio de la liga luego que hubo rumores que cedería su puesto al atacante hondureño Georgie Welcome, actual jugador de Dragón, por decisión técnica y no dirigencial.“Es algo que no le tomé importancia, ya había hablado con la dirigencia de Firpo quienes me brindaron toda su confianza desde que llegamos junto a César González a El Salvador, fue algo que no me preocupó ya que sé de mis condiciones y a Dios gracias están saliendo por ahora bien las cosas.”Pluchino admite que su segunda experiencia jugando fuera de Venezuela ha sido buena y aleccionadora ya que “cuando tuve 19 años viajé a la ciudad de Mantua (Mantova en italiano) de la Liga Pro (3a.división) en la región lombarda de Italia y jugar con ellos en la categoría primavera o sub 20, allí logré salir por primera vez del país, mi papá nació en Italia y por eso manejo doble nacionalidad en mi pasaporte, venezolano e italiano, algo que me ha ayudado mucho en mi carrera.”