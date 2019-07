Pineda: "Pretendo alcanzar un nivel superior al que tengo"

Denis Pineda seguirá en Portugal por tres temporadas. Lo hará con Santa Clara, equipo en el que milita desde 2016, cuando el plantel de Azores aún estaba en la segunda división. Es cierto que en algún momento se complicó la renovación, pero el atacante aseguró sentirse cómodo luego de que se selló el trató con el club rojiblanco.

"Contento de mantener abierta una puerta grande en mis aspiraciones futbolísticas. Debe ser el año en el que se debe dar un salto mayor. Estoy trabajando fuerte para no lesionarme, porque eso me pasó factura en el torneo pasado . Quiero jugar la mayor cantidad de minutos que sea posible. Pretendo alcanzar un nivel superior al que tengo. Quiero marcar goles, dar asistencias",dijo Pineda, desde Portugal, en charla con EL GRÁFICO.

SOBRE SELECCIÓN

Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, dio su nómina para Copa Oro a finales de mayo. Ahí no tomó en cuenta a Denis Pineda. Cuando se lo consultó al azteca, aseguró que era debido a que el volante del Santa Clara venía con lesiones musculares. A Pineda no dejó de sorprenderlo esa decisión del timonel mexicano.

Ahora, luego de que la selección fue eliminada en fase de grupos de Copa Oro, Pineda no quiere ahondar en el tema. Se declaró fans de la Azul. "Me dolió ese 4-0 ante Honduras, porque yo me quedé esperando que clasificáramos en primer lugar. Pero esto es fútbol y cuando sentís, ya te sorprendió y creo que eso no pasó en el último juego ante Honduras", aseguró Pineda desde tierras lusas.