Pjanic insulta a Koeman tras su despido del Barcelona y luego se arrepiente

Miralem Pjanic fue uno de los que más celebró la salida de Ronald Koeman del banquillo del Barcelona. El bosnio fue uno de los sacrificados cuando el neerlandés llegó al cuadro culé y posteriormente fue obligado a irse para Besiktas tras la casi nula participación.

La historia de instagram que publicó Pjanic sobre la salida de Koeman y que posteriormente la borró. Foto captura.

Pjanic le dio "me gusta" a una noticia relacionada sobre la destitución de Koeman y posteriormente subió una historia a Instagram con la leyenda "Know when to let that shit go", que al español se puede traducir como "Aprende a cuando soltar la mierda".

Tras la publicación, el bosnio inmediatamente borró la historia. "Tenía una actitud conmigo que nadie entendía. Ni siquiera Messi que me preguntaba a menudo si le había pasado algo. No me podía quedar en el Barcelona con Koeman: habría perdido un año y yo quería jugar", afirmó el futbolista en una entrevista a Tuttosport