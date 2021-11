Plácida victoria del Real Madrid en Granada

El Real Madrid celebró su tercer triunfo consecutivo en la Liga española al superar por 1-4 al Granada, resultado que lo deja como líder solitario con 30 puntos. Para el anfitrión fue su segunda derrota consecutiva y no pudo alejarse de los puestos de descenso.

Los goles de Marco Asensio y de Nacho Fernández pusieron por delante al equipo madridista en el Estadio Nuevo Los Cármenes, redujo diferencias para el Granada antes del descanso el colombiano Luis Suárez, y certificaron el triunfo blanco en el segundo tiempo Vinicius Junior y el francés Ferland Mendy, este cuando el Granada jugaba con diez por la expulsión de Monchu.

Salvo en el tramo final del primer tiempo fue un partido plácido para el Real Madrid, que incluso pudo dar minutos de descanso a algunos de sus principales jugadores ante un Granada luchador y que tuvo sus opciones, aunque quedó sentenciado tras la expulsión por roja directa de Ramón Rodríguez 'Monchu' en el minuto 67, que también le costó la expulsión al técnico Robert Moreno, por protestar.



El Real Madrid dominó el primer tramo del partido, aunque solo el francés Karim Benzema puso en apuros al portugués Luis Maximiano con un remate mordido tras un buen ataque blanco por la derecha.



Cuando el Granada empezaba a igualar la contienda, teniendo más el balón y encontrando a sus jugadores de ataque con balones al espacio, el conjunto visitante marcó dos goles en sólo seis minutos, entre el 19 y el 25, ambos originados en las botas del alemán Toni Kroos.



En el 0-1 metió un perfecto balón a Marco Asensio, que pilló a la defensa local descolocada y con suspense superó en el mano a mano a Maximiano (19), mientras que en el 2-0 asistió a Nacho, la gran novedad en el once blanco, en una perfecta acción de estrategia en un saque de esquina.



El Granada reaccionó a partir de la media hora de juego, justo cuando Alberto Soro sacó bajo palos el balón rematado por Marco Asensio en una clara contra madridista que estuvo a punto de ser el 0-3.



Tras una pérdida del Real Madrid en la salida desde atrás, Luis Suárez, sólo cuatro minutos después, cazó un balón en la frontal del área y su disparo tocó en el brasileño Carlos Casemiro y despistó al belga Thibaut Courtois para convertirse en el 1-2.



El choque enloqueció en los minutos previos al descanso, con los locales rozando el empate en sendos tiros mal ejecutados por Joaquín Marín 'Quini' y por el propio Luis Suárez.



El Real Madrid, que en un abrir y cerrar de ojos se vio sometido en un duelo que tenía muy controlado, también perdonó justó antes del intermedio tras una gran jugada de Benzema, que se topó con una sensacional parada de Maximiano.



El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti salió en el segundo tiempo decidido a evitar sorpresas, en plan autoritario con el claro objetivo de sentenciar el choque.



Estuvo cerca de conseguirlo con las ocasiones de Dani Carvajal, Kroos y el francés Ferland Mendy, y lo logró con el tanto del brasileño Vinicius Junior tras asistencia del croata Luka Modric en un contragolpe bien llevado por Benzema, que se aprovechó de la lesión del local Víctor Díaz en el inicio de la jugada.



Ahí sí que se acabó el partido, primero porque el Granada ya no tuvo capacidad de reacción, pese a marrar Luis Suárez la opción del 2-3, y segundo porque los locales se quedaron en inferioridad numérica en el minuto 67.



El colegiado Martínez Munuera expulsó de forma rigurosa con roja directa a Monchu por una entrada sobre Vinicius, siendo expulsado también después por protestar el técnico Robert Moreno.



Hasta el final dominó a placer el Real Madrid el choque, evitando Maximiano que Vinicius y Rodrygo Goes ampliaran el marcador, algo que sí hizo en el minuto 76 Mendy tras una medida asistencia de Casemiro.



Antes de la conclusión dio tiempo a que Ancelotti diera descanso a Modric, Kroos, Vinicius, Benzema y Alaba, aparte de al brasileño Eder Militao que no jugó ningún minuto, a que debutara esta campaña en liga Jesús Vallejo, a que Maximiano evitara una mayor goleada y a que Courtois se luciera en una cabezazo de Jorge Molina.