Plantel del Firpo no cobra salarios en el Clausura 2018 desde el 3 de enero

Luego del partido contra Audaz, que terminó en victoria para Firpo por 1-0, el actual presidente del equipo taurino, Modesto Torres, indicó que están en búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo pampero, después de que indicara que hay serias diferencias con el actual timonel Eraldo Correia.

Sobre esto, EL GRÁFICO habló con el entrenador brasileño radicado en el país desde los inicios de la década de los 80, y el técnico enfiló sus críticas contra la dirigencia del Firpo.

Primero indicó que nadie le ha dicho que está fuera del equipo. "Soy un hombre de la época de los cavernícolas. No tengo redes, Whatsapp u otros artefactos de comunicación. Un jugador me dijo que vio un tuit en el que Modesto criticaba mi trabajo. Pero supongo que él tiene algo personal contra mí. Yo lo que quiero es que Modesto pague a los muchachos y a mí. No nos pagado. Son $300 lo más que ha dado a cada uno. Todos los jugadores están bravos", apuntó el timonel brasileño.

"Timbauba", también como se lo conoce a Correia, cuestionó a Torres sobre la recaudación de los seis juegos como local que ha tenido el equipo usuluteco en lo que va del Clausura 2018.

"Ya son seis juegos como local. Ya los jugadores no quieren que les estén dando abonos. Han habido buenas taquillas. ¿Qué hace Modesto con el pisto? Comenzamos a trabajar desde el 2 de enero. Ya vamos para dos meses sin salario", apuntó Correia.

Pero los reclamos del plantel no se quedan en los salarios. Correia dijo que no se han pagado los premios.

"El acuerdo fue de pago por puntos conseguidos. Nos debe todos los premios de los 14 puntos que tenemos ahora. Modesto es mentiroso. Dice que nos da todo y eso es una mentira. Nos debe a todos. Jugamos con una presión extrema a cambio de poquito o de nada. No es así que se hace fútbol. Se hace fútbol con salarios y premios al día. Hoy hubo comida, pero la vez pasada que empatamos con Audaz no nos dieron comida", apuntó el timonel brasileño en charla con EL GRÁFICO.

JUGADORES LO CONFIRMAN

EL GRÁFICO intentó hablar con algunos jugadores del equipo firpense. Pero los futbolistas accedieron a hablar en condición de anonimato.

Confirmaron que hasta hoy sólo hubo abonos en la mayor parte del plantel, pero no salarios completos.

"La verdad es que sí no hemos cobrado. Este 13 de marzo se le hacen dos meses ya. Van pagando por puchitos, que $200, que $300. Así ha dado, pero son abonos. No ha pagado sueldos completos. Así ha sido con todos", apuntó uno de los jugadores que accedió a hablar con EL GRÁFICO.