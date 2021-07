Platense está listo para su regreso a la primera división

El Platense reabrirá su expediente como equipo de la primera división salvadoreña el fin de semana con el partido ante Chalatenango y bajo el mando del técnico Guillermo Rivera el equipo de Zacatecoluca tendrá como primer reto mantener la categoría.

Atrás quedó el 20 de junio de 2021, la fecha más importante de Platense en su historia reciente. El equipo viroleño logró una victoria agónica en la gran final de la Segunda División tras remontar al Destroyer, terminando el encuentro con un resultado favorable de 3-2.

El histórico ascenso que consiguió el equipo de Zacatecoluca llegó luego de haber disputado todas las finales de la categoría de plata desde el Apertura 2018, además de sufrir la interrupción del sistema de ascensos y descensos tras el Clausura 2020 por la suspensión del certamen debido a la pandemia por COVID-19.

Ahora, ya en primera luego de 41 años de ausencia, los Gallos no solo quieren quedarse con la anécdota de la final ante Destroyer, sino que quieren permanecer en la máxima categoría del fútbol nacional, la única deuda que tienen con su incondicional afición.

Para lograr su objetivo, el equipo ha mantenido piezas claves en sus filas, como el capitán Steve Alfaro, el defensa central de Colombia Wilber Arizala, el delantero Rafael Burgos, el volante Kelvin Hernández, o el máximo goleador de la segunda división, el colombiano Camilo Delgado; pero sin duda la pieza fundamental del equipo es su técnico Guillermo Rivera.

El profesor Rivera tiene experiencia liderando equipos en Primera División del país, incluso consiguió llevar a FAS a la final del Apertura 2019, aunque perdió ese partido ante Alianza por la mínima.

Con Platense, el profesor consiguió traer jugadores a los que ya dirigió en su etapa en el cuadro asociado, como el arquero Nicolás Pacheco y el volante Marvin Aranda. Ambos jugadores llegan a Platense tras haber conquistado el campeonato en el Clausura 2021 con el combinado santaneco.

Además, el entrenador ha hecho otras ocho incorporaciones al plantel viroleño, de las que destacan la incorporación de Gilberto Baires y el regreso al fútbol salvadoreño del delantero paraguayo Javier Lezcano, ambos con mucha experiencia en la Liga Mayor de Fútbol.

La tarea de la permanencia parece complicada, pero desde el Apertura 2015, ningún equipo que ha ascendido por méritos deportivos ha descendido, sin contar los torneos en los que no hubo descenso como los desarrollados entre 2020 y 2021, por obvias razones. Los únicos que ya no participan en primera división son Audaz y El Vencedor, quienes no forman parte de la Liga Mayor de Fútbol porque cedieron su categoría a otros clubes.

Los rivales directos de Platense para pelear por la permanencia son Jocoro y Atlético Marte. Ambos conjuntos no tuvieron su mejor desempeño en la temporada anterior. A pesar de que los Fogoneros jugaron en las semifinales del Apertura 2020, fueron el peor equipo del Clausura 2021, mientras que los Marcianos terminaron en último lugar de la tabla acumulada de la temporada.

Un factor que puede ayudar a Platense a lograr su objetivo es la presencia de su afición en sus partidos de local. El estadio Antonio Toledo Valle tuvo grandes números de asistencia en la segunda división. La presión de la afición local puede ocasionar complicaciones a los equipos rivales que lleguen a visitar Zacatecoluca.

Aunque lo que puede complicar el proceso de adaptación de Platense a la Primera División es el inicio de su calendario. Luego de iniciar su participación en el Apertura 2021 ante Chalatenango de visitante, los Gallos se medirán a Alianza, Firpo, Once Deportivo y FAS, y ante los usulutecos y los santanecos se medirán fuera de casa.

Los siguientes seis encuentros parecen accesibles para el equipo, reciben a Metapán en casa, luego se medirán a Marte en el Cuscatlán, después jugarán con Santa Tecla en el Toledo Valle, visitarán a Águila, regresan a Zacatecoluca para medirse a Jocoro y finalizarán la primera vuelta ante Limeño de visita.

CD Platense

Jugador Posición Nacionalidad

1. Nicolás Pacheco Portero El Salvador

2. Wilber Arizala Defensa Colombia

3. Luis Valladares Defensa El Salvador

4. Steve Alfaro Volante El Salvador

5. Edgar Campos Defensa El Salvador

6. Ronald Padilla Defensa El Salvador

7. Jonathan Aguilar Volante El Salvador

8. Javier Lezcano Delantero Paraguay

9. Rafael Burgos Delantero El Salvador

10. Gilberto Baires Volante El Salvador

11. Melvin Alfaro Volante El Salvador

15. Denilson Rosales Defensa El Salvador

16. Camilo Delgado Delantero Colombia

17. Brian Martínez Volante El Salvador

19. Kelvin Hernández Volante El Salvador

20. Jonathan Palma Defensa El Salvador

21. Geovanni Sigarán Defensa El Salvador

22. Maximiliano Morales Volante El Salvador

23. Mario Martínez Defensa El Salvador

24. German Martínez Portero El Salvador

25. Jorge Toledo Portero El Salvador

28. Francisco Escobar Volante El Salvador

-. Manuel González Portero El Salvador

-. Víctor Landazuri Delantero Colombia

-. Marvin Aranda Volante El Salvador

-. Rodolfo Orellana Volante El Salvador