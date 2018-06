Fin a la novela. El argentino Mauricio Pochettino no dirigirá al Real Madrid la próxima temporada. Así lo confirmó el diario "Marca" en su edición de esta mañana en la que aclara que no hubo un acuerdo por la llegada del ex entrenador del Espanyol.

Luego que Pochettino firmara su renovación con los Spurs, pocas circunstancias jugaban a su favor para cumplir el sueño de dirigir al Real Madrid la próxima campaña.

Marca afirma que el presidente del Tottenham, Daniel Levy, habría lanzado la frase que "ni por 100 millones de euros" dejaría ir al estratega argentino que nunca ha ocultado su deseo de formar parte de la institución merengue.

"En estos momentos y con la firma del contrato todavía caliente, la salida del argentino se antoja imposible. No hay escapatoria posible. La palabra del técnico no es contra al Real Madrid y sí para respetar un vínculo recién firmado", menciona el rotativo español.