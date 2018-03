Pocos chances para Ferrari

Lee también

Tras las palabras de Gerhard Berger, expiloto, quien no cree “que haya muchos cambios en 2017 para Ferrari”, llega otra opinión muy escéptica con respecto a la escudería italiana, esta vez por parte de Flavio Briatore.“El equipo sigue siendo el mismo. Si el pan está hecho en el mismo horno y por los mismos panaderos, su sabor es el mismo. Probablemente, Ferrari no tiene ninguna opción para el título en 2017”, dijo el exjefe de Renault a “Sky Sports”.Es uno de los inviernos en los que menos información está saliendo desde dentro de Maranello, lo cual podría ser un síntoma de mejora, al menos en esas expectativas irreales tan habituales en cada inicio de temporada.Flavio Briatore no cree que el cambio de normas beneficie al equipo “rosso”. “La modificación en las reglas han sido demasiado determinadas por los ingenieros, que siempre quieren demostrar que pueden obtener más rendimiento, y Red Bull ha tenido una especial incidencia en ellas”, sostiene el italiano. Por eso apuesta “por Red Bull como rival principal de Mercedes”.