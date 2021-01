¿Podrá jugar la final Rodolfo Zelaya?

Rodolfo Zelaya quiere jugar la final contra Águila del próximo domingo y el delantero del Alianza explicó que está recuperado de la molestia física y puede ser convocado para el duelo decisivo del próximo domingo en el Cuscatlán ante el equipo migueleño.

"Me siento bastante bien, pero eso no depende de mí, depende del profe y uno trabaja para jugar pero si no me toca jugar voy a tratar de apoyar al cien por ciento a mis compañeros", explicó el número 22 albo.

Alianza y Águila jugarán la final del Apertura 2020 el próximo domingo por la tarde en el Cuscatlán y Fito podría ser uno de los convocados por el técnico Milton Meléndez.

"Lo importante es que el equipo haga un buen trabajo y podamos ganar el título. Gracias a Dios la molestia ya desapareció y ya me siento bastante bien, obvio, si la tuviera igual me sacrificara, es el último partido del torneo donde todos queremos estar", dijo Fito.

"Si no estoy al cien por ciento uno debe ser sincero y mejor que entre otro que está al cien por ciento", comentó el goleador albo que no jugó la final del Clausura 2019.

#FinalLMF | Rodolfo Zelaya, jugador de Alianza sobre la final ante Águila: "Estoy contento de poder estar en una nueva final, ojalá primero Dios la podamos ganar el día domingo". Vía @benitez_31 pic.twitter.com/aY45upWAZY — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 26, 2021