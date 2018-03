"Podría ser mi último partido con Alianza"

Jorge Rodríguez, técnico de Alianza, dejó de lado el resultado del partido amistoso contra Marte Soyapango (3-1) y manifestó su temor por la problemática que mantiene con la directiva de Isidro Metapán.

"Este pudo ser mi último partido con Alianza, lamentablemente tenemos contrato con Isidro Metapán. Ellos quieren que regrese. De ser así me iría yo, el profe (René) Ramírez y William Osorio", explicó el "Zarco".

Según Rodríguez, la directiva de Metapán le ha mencionado que no tienen dinero para darle el finiquito.

"Me han dicho que tienen problemas económicos. La verdad no sé lo que sucederá, pero quieren que dirija la reserva o la sub-17", explicó el técnico de Alianza.

Lisandro Polh, presidente de Alianza, se mostró indignado con la postura de Metapán. "Me parece una forma demasiado infantil de parte de ellos, prácticamente lo quitaron, lo despidieron. Ahora tienen técnico nuevo, deberían de entregarle su finiquito, lo que se hace en estas situaciones", mencionó el Pope albo.

"No tiene sentido que quieran tener dos técnicos, esto no es un juego. Lo quitaron porque les resultaba muy caro. Espero que les entre la cordura, no me parece correcto que reaccionen así. Como directiva le daremos apoyo a nuestro entrenador, tengo confianza en que ellos recapacitarán", agregó Polh.