Polémica: Cristiano Ronaldo da un codazo, árbitro recurre al VAR y le pone amarilla

Portugal clasificó a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y enfrentará a Uruguay, un partido que Cristiano Ronaldo estuvo a punto de no jugar, pero en el que sí estará gracias a la misericordia del árbitro Enrique Cáceres, quien hoy le perdonó un codazo sobre un rival.

Cristiano perdió la cabeza al minuto 80 del partido ante Irán y fue a pelear el balón con Pouraliganji, al que intenta superar con un golpe en el rostro, un codazo que si bien es cierto no metió de lleno, sí hubo intención.

Los jugadores de Irán reclamaron la acción y Cáceres acudió al videoarbitraje para decidir si era tarjeta roja. Esto es lo que le mostró el VAR al réferi:

Pero Cáceres y el resto de colegiados no vieron dolo en la acción del portugués y Cáceres únicamente le puso tarjeta amarilla, permitiéndoles seguir el partido y jugar los octavos de final.

TÉCNICO DE IRÁN EXPLOTÓ

Carlos Queiroz, técnico de Irán, enfureció luego que el árbitro no expulsara a Cristiano Ronaldo.

"Cuando hay un codo, las reglas dicen que es tarjeta roja. Las reglas no dicen que es distinto si está Messi o Ronaldo", señaló el técnico portugués de Irán.

"¿Cuál es la diferencia entre un codo de Cristiano o (el jugador iraní) Ramin? Si el árbitro detuvo el juego por el VAR es porque algo sucedió", protestó Queiroz respecto de una jugada en la que el astro del Real Madrid fue castigado con la amarilla.

Queiroz, que es portugués, expresó su admiración por Cristiano y deseó no ser odiado en su país por sus palabras, pero señaló que existe un trato diferente por parte de los árbitros. "Estoy acostumbrado a estar contra un país. La verdad no ofende, no es insultante. La verdad debe ser respetada", dijo. No obstante, deseó que Portugal conquiste el Mundial y aseguró que hinchará por los lusos en lo que resta del torneo.

Y mandó un fuerte mensaje a la FIFA: "La decisión debe estar clara para todos. Señor Infantino, FIFA, estamos todos de acuerdo en que el VAR no está funcionando bien", protestó.

"Los errores humanos eran parte del juego, lo aceptamos. Pero ahora tenemos un sistema que cuesta una fortuna, con alta tecnología, seis personas, y nadie toma responsabilidades", agregó. "Debemos hacer como el rugby. Cuándo hay una decisión del VAR debemos saber qué está hablando el árbitro. Tenemos el derecho a saber qué está pasando".