Polémica con el VAR en Alemania

La nueva temporada de la Liga alemana de fútbol comenzó como de costumbre, con una victoria del Bayern Múnich. Sin embargo, la polémica en torno al videarbitraje (VAR) y la lesión de Kingsley Coman dejaron un regusto amargo en el campeón.

Indignación, sacudidas de cabeza, protestas: el partido número uno de los 306 de esta temporada, que acabó con una victoria del Bayern por 3-1 sobre el Hoffenheim en Múnich el viernes, ya desató un nuevo conflicto alrededor del VAR.

La tecnología fue la protagonista y dejó en un segundo plano las sorpresivas rotaciones del nuevo entrenador del Bayern, Niko Kovac, el rústico estilo de juego del Hoffenheim o el emocionante desarrollo del partido.

El descontento del Hoffenheim y de su entrenador, Julian Nagelsmann, se dirigió contra el árbitro Bastian Dankert y su ayudante Sören Storks en la oficina de videoarbitraje en Colonia. La acción más controvertida fue el penal que llevó a Robert Lewandowski en el minuto 82 a anotar el decisivo segundo tanto del Bayern poniendo el marcador 2-1.

"En el Mundial el videoarbitraje se convirtió en lo que debía ser, una institución maravillosa, significativa y justa. Y entonces vamos los alemanes y tenemos lo que hemos experimentado hoy. Esto contrasta con lo que debería ser", criticó el mánager del Hoffenheim, Alexander Rosen.

Desde el Hoffenheim consideraron que el árbitro y el asistente de video generaron caos, conjeturas e incertidumbre tanto en el terreno de juego como entre los espectadores. Nadie comprendió porqué no se revisó con la tecnología la aparente simulación de Franck Ribéry que acabó con el penal convertido por Lewandowski.

EL ÁRBITRO COBRÓ UN PENAL INEXISTENTE Y EL VAR LO HIZO REPETIR#BundesligaxFOX | Bastian Dankert cobró una falta insólita a Ribery dentro del área y nadie lo contradijo. Lewandowski erró, Robben metió en el rebote pero el VAR lo hizo patear nuevamente por invasión. pic.twitter.com/FcCC8iGmYc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de agosto de 2018

ERRORAZO CON EL VAR

El cobro del penal no se revisó con el videoarbitraje, pero sí la ejecución, que debió ser repetida. El árbitro Danker también miró las imágenes de televisión personalmente en el estadio en el gol anulado de Leon Goretzka después de que Thomas Müller desviara el balón con el brazo.

"Lo que más increíble me parece es, ¿por qué no pueden tomar una decisión en Colonia?", declaró Nagelsmann.

A partir de ese momento, el partido se convirtió en un caos. "Durante 20 minutos dejó de haber fútbol, sino que sólo se veía el vídeo", afirmó Nagelsmann.

La comisión de arbitraje de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) reaccionó hoy, como era de esperar, con una defensa de sus hombres. "El videoasistente, correctamente, no intervino en esta situación, porque sólo debe intervenir si la decisión es clara y obviamente errónea", escribieron en el comunicado. "Evaluar esto como falta es una cuestión de interpretación que le corresponde al árbitro".

NO ESTÁ CLARO

Goretzka, nueva adquisición del Bayern, resumió la confusión sobre el terreno de juego y las posturas sobre una tecnología que debería ayudar al fútbol profesional: "No creo que esté muy claro cuándo tiene que intervenir el asistente y cuándo no".

En ese contexto, el jefe de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, pidió hoy crear una "task force" en la Bundesliga para ayudar a los asistentes de video. "Soy un gran defensor del VAR en principio. Pero tengo la impresión de que la DFB necesita establecer estructuras profesionales para su implementación", señaló.