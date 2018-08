Polémica en España: "Con el VAR, el Bayern habría ganado las dos últimas Champions"

El centrocampista del Barcelona Arturo Vidal, está convencido de que, si el VAR se hubiera implantado hace dos temporadas, "el Bayern de Múnich habría ganado las dos últimas Champions" en lugar del Real Madrid.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el jugador chileno habla de su deseo de "ganar la Liga de Campeones" con el Barça: "Quiero ganarlo todo, porque hay títulos nuevos para mí, pero mi sueño es ganar la Champions".

En el conjunto azulgrana ha coincidido con el argentino Leo Messi, a quien ya consideraba "el mejor" después de tenerlo como rival. "Pero cuando entrenas con él cada día ves que es algo de locos", apostilló.

En el Juventus italiano lo apodaron el Rey Arturo, un sobrenombre que dice habérselo ganado "luchando, peleando y ganando cosas en la cancha" y esas dosis de competitividad es la que quiere aportar en el Barcelona.

"La competencia? No le temo a nada, y menos cuando compito con mis compañeros o contra otros equipos", afirmó Vidal, quien negó ser una persona conflictiva, pese a su mala fama fuera de los terrenos de juego.

"He tenido dos problemas en Chile por los que pedí disculpas y claramente me equivoqué, pero conflictivo no soy. Los que me conocen saben que soy alegre, muy tranquilo y que me gusta disfrutar con mis amigos y con mi familia", sentenció.