Policías de Houston se suman a la búsqueda de la camisa de Tom Brady

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en el vestuario asignado para los Patriotas en el NRG Stadium de Houston.Tras finalizar el partido del Superbowl 51, Tom Brady volvió a los vestidores y se dio cuenta que su camisa, con la cual acababa de ganar el partido, ya no estaba. Brady y los Patriotas se quedaron con la victoria tras derrotar a los Halcones de Atlanta (34-28) en una remontada que quedó marcada en la historia.El mariscal fue el jugador más valioso y anotó su nombre en la historia de la NFL, pues consiguió su quinto anillo de campeón. Pero la desaparición de su camisa se volvió un hecho viral y curioso al que ahora se ha sumado la policía de Houston.Los agentes de seguridad de Houston están llevando muy de cerca el caso de la extraña desaparición de la camisa del mariscal de campo, que puede llegar a valer hasta 250 mil dolares y podría estar dentro de poco en el Salón de la Fama.Brady notó rápidamente que su camiseta número 12 había desaparecido después del partido en el NRG Stadium de Houston. Él jugador aseguró que la había metido en su bolsa. "La puse en mi bolsa, luego salí y ya no estaba allí", dijo Brady el pasado lunes."Es lamentable porque es una buena pieza de recuerdo, así que si aparece en eBay en algún lugar, que alguien me lo diga y trataré de averiguarlo".El vicegobernador de Houston, Dan Patrick, afirmó que "este caso lo pretenden resolver lo más pronto posible para devolver su emblematica camisa al jugador de la NFL, ya que en Texas ponemos un valor muy alto a la hospitalidad y el fútbol".Por eso puso a disposición a los "Rangers", la policía estatal, que ofreció detectives para esclarecer el robo.