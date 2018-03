¿Por qué Alianza y Santa Tecla vuelven a dominar en la primera división?

Alianza es calidad de jugadores, Santa Tecla es tiempo de trabajo. Así lo resume el técnico nacional Efraín Burgos cuando EL GRÁFICO le preguntó por qué Alianza y Santa Tecla muestran tanto dominio durante los últimos torneos cortos de la primera división profesional.

En este Clausura 2018 el Alianza es líder invicto y el Santa Tecla ya es segundo en la tabla, una posición ya conocida a lo largo de los últimos cuatro torneos. De hecho ambos equipos han librado las últimas tres finales y se han repartido los títulos de campeón. En este Clausura 2018 ambos son favoritos para repetir esa historia.

Por eso EL GRÁFICO buscó la opinión de dos entrenadores nacionales quienes dieron su punto de vista sobre el por qué el dominio de aliancistas y tecleños es tan marcado en la actualidad.

Para Efraín "el Chirolón" Burgos, ex técnico de equipos como FAS y UES, "existen muchas posibilidades" de que tanto Alianza como Santa Tecla se encuentren de nuevo en una final.

"Creo que don Lisandro (Pohl) le apostó a ese proyecto, a tener mejores jugadores y lo de Santa Tecla está basado en tiempo de trabajo", mencionó Burgos.

"Lo de Alianza es la calidad de los jugadores. Lo de Santa Tecla es más marcado por un proyecto de largo plazo", agregó el timonel.

SON ORGANIZADOS

Para William Renderos Iraheta, que Alianza y Santa Tecla se encuentre de nuevo en una final sería una muestra de que "están haciendo bien las cosas, ordenadas, organizadas, con un proceso ininterrumpido. Creo que la dirigencia del Alianza ha entendido que no es solo llevando buenos jugadores o un buen técnico, sino un trabajo organizado, planificado".

Ambos entrenadores consideran que esos proyectos no se puede aplicar en el resto de equipos porque no se tiene una visión tan amplia. Los equipos solo miden su potencial en el juego de cada jornada y no a largo plazo.

Burgos explica que "la idea que tienen los equipos nunca tiene un fin, sino que están cambiando constantemente. Espero que con el ejemplo que Alianza y Santa Tecla han dado, las demás instituciones le apuesten a eso".

Enfatizó que "los dirigentes han descuidado las fuerzas básicas. Las fuerzas básicas no son un gasto, sino una inversión. En El Salvador se mantienen por requisito y no porque se estén buscando jugadores de calidad".

"Ser organizados cuesta, más en lo económico", dijo Renderos Iraheta, exestratega del AD Chalatenango.

¿HAY EQUIPOS QUE LES PUEDEN DAR LA PELEA?

A juicio de William Renderos Iraheta, aparte de albos y tecleños hay pocos equipos que pueden aspirar al título de campeón en este Clausura 2018.

"FAS y Águila tienen un buen plantel, lo que pasa es que no logran consolidarse como un grupo. No logran convencerse de que pueden dar la pelea arriba", expuso.

Burgos e Iraheta concuerdan que tanto a Alianza y Santa Tecla lo que les falta es consolidarse a nivel internacional, estar al nivel del resto de la región, porque muchas veces es ahí donde se detienen.